صفقة نيمار تقود رئيس ريال مدريد إلى المحكمة

يدلي فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بشهادته في قضية محاكمة ساندرو روسيل رئيس نادي برشلونة السابق بتهم ارتكاب جرائم فساد واحتيال في صفقة التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا.



وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن رئيس نادي ريال مدريد سيكون واحدا من بين 18 شاهدا في المحاكمة الشفوية لرئيس برشلونة السابق التي ستبدأ في 17 تشرين الأول المقبل، والتي سيشارك فيها الصندوق البرازيلي للاستثمارات واتحاد نقابات الرياضيين المحترفين في البرازيل.



وطالب الادعاء العام بالسجن لمدة 5 أعوام وغرامة 10 ملايين يورو لرئيس نادي برشلونة السابق لارتكابه جرائم فساد واحتيال في صفقة انتقال المهاجم البرازيلي، الذي طالب أيضا بسجنه لمدة عامين وتوقيع غرامة قدرها 10 ملايين عليه لارتكابه جريمة فساد في أعمال تجارية.



وكان الصندوق، حتى وقت انتقال النجم البرازيلي إلى برشلونة، يملك 40% من حقوقه الاقتصادية بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عام 2009 مع اللاعب، والذي دفع له بموجبه ما يعادل مليوني يورو.



ومع ذلك، وعلى الرغم من أن برشلونة دفع 25.17 مليون إلى سانتوس مقابل حقوق اللاعب و60 مليونا أخرى لشركة (N&N)، الشركة العائلية التي يديرها والد نيمار، إلا أن (DIS) تلقى 6.8 ملايين فقط، مقابل نسبة الـ 40%.



وتطالب هذه الشركة الآن بتعويضات عن أضرار قدرها 150 مليون يورو، وسجن اللاعب لمدة 5 سنوات وسجن روسيل وبارتوميو لمدة 8 سنوات.