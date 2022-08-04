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بهدف توفير المياه للمناطق المرتفعة في الحي

بلدية غزة والهيئة العربية توقعان اتفاقية لحفر بئر مياه في حي الزيتون

04 آب / أغسطس 2022 09:37

بلدية غزة والهيئة العربية توقعان اتفاقية لحفر بئر مياه في حي الزيتون
بلدية غزة والهيئة العربية توقعان اتفاقية لحفر بئر مياه في حي الزيتون

غزة- الرأي

وقع رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، ورئيس الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين/ مكتب فلسطين د. أسامة العيسوي اتفاقية لحفر بئر مياه في حي الزيتون جنوب شرق المدينة ضمن جهود التعاون بين الطرفين وتنفيذ مشاريع تخدم المواطنين والمدينة.

وتنص الاتفاقية على حفر بئر مياه بقدرة إنتاجية تبلغ نحو 60 متر مكعب من المياه في الساعة في وسط حي الزيتون وتركيب المواسير والخطوط اللازمة للبئر وربطه بالشبكة، وإنجاز الأعمال الكهروميكانيكية والكهربائية للبئر وتركيب وحدة التحكم، بالإضافة إلى أعمال بناء وتشييد غرفة البئر.

ويهدف المشروع لتحسين كمية المياه في بعض مناطق حي الزيتون لاسيما المرتفعة منها والتي تعاني من شح في المياه لاسيما في فصل الصيف الذي تزداد فيه حاجة المواطنين من المياه.

وتبلغ قيمة المشروع 95 ألف دولار بتمويل الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين فيما تبلغ مدة تنفيذه 6 شهور.

وكانت بلدية غزة قد شرعت بحفر بئري مياه خلال الشهرين الماضيين في المدينة أحدهما في شارع المغربي في حي الصبرة بالتعاون مع جمعية مكة المكرمة الخيرية وبتبرع من فاعلين خير وعائلة المرحوم د. بشير العلمي، والآخر في شارع أحمد الجعبري (النفق) بالتعاون مع لجنة زكاة حي الرمال الشمالي.

يذكر أن البلدية تمتلك أكثر من 80 بئراً من المياه بأحجام وقدرات مختلفة تشغلها البلدية لتوفير وإنتاج المياه وسد احتياجات المدينة والتي تصل نحو 100 ألف كوب من المياه يومياً.

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