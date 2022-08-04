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التعليم تصدر دليلاً للجامعات والكليات المعترف بها في القطاع

04 آب / أغسطس 2022 10:10

غزة- الرأي

أصدرت الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي بوزارة التعليم دليل البرامج الأكاديمية المعتمدة في الجامعات والكليات بمحافظات قطاع غزة للعام 2022.

لتحميل الدليل:

https://2u.pw/UPdvQ

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