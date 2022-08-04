التعليم تصدر دليلاً للجامعات والكليات المعترف بها في القطاع

أصدرت الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي بوزارة التعليم دليل البرامج الأكاديمية المعتمدة في الجامعات والكليات بمحافظات قطاع غزة للعام 2022.
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04 آب / أغسطس 2022 10:10
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