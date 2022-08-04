النيابة والشرطة تناقشان إجراءات تنفيذ قضايا الشيكات دون رصيد

غزة- الرأي

عقدت دائرة الشيكات في نيابة غزة الجزئية الدائرة الثالثة ممثلةً بوكيل النيابة أ. معين الوحيدي، اجتماعاً ضم دائرة التنفيذ في شرطة محافظة غزة وأقسامها الموزعة في مراكز شرطة محافظة غزة الست، حيث ناقش الاجتماع إجراءات تنفيذ قضايا الشيكات دون رصيد بين الواقع والمأمول.



وحضر اللقاء مدير دائرة التنفيذ في المحافظة الرائد محمد أبو سعادة، ومندوب النيابات في المحافظة الملازم أول محمد عزام، ومفتش قسم تنفيذ مركز الرضوان الرائد محمد عامر، ومفتش قسم تنفيذ مركز الرمال الرائد محمد مشتهى، ومفتش قسم تنفيذ مركز الزيتون الرائد أحمد أبو شملة، ومفتش قسم تنفيذ مركز الشجاعية النقيب إياد الفيومي، وإداري قسم تنفيذ الشاطئ المساعد يوسف شقورة.



واستهل وكيل النيابة الوحيدي اللقاء بطرح تعريف شامل لنيابة الشيكات واختصاصاتها وسياساتها والآليات المتبعة في عملها، وأوضح في ذات السياق النطاق الجامع بين النيابة العامة والشرطة وأن مفاهيم الشراكة يجب أن تترجم في الواقع العملي عبر وحدة الفهم والتطبيق واحترام سيادة القانون وعدم السماح بأي تجاوز، والوقوف على مسافة واحدة من أطراف الشكوى.



فيما ناقش الأطراف عدة محاور إجرائية تمس أقسام التنفيذ للوصول لصياغة مفاهيم تطبيقية تجود من آليات التنفيذ وتسرع عجلة الإنجاز ومنها (الإجراءات التنفيذية الواجب اتباعها لدى أقسام التتفيذ في قضايا الشيكات دون رصيد، المعيقات التي تواجه أقسام التنفيذ في قضايا الشيكات دون رصيد، الدليل الإجرائي لتوحيد إجراءات قضايا الشيكات دون رصيد الصادر عن النائب العام ).



وانتهاءً اتفق المجتمعون على عدة توصيات إجرائية سيتم العمل بها؛ انفاذاً لسياسات التجويد والتطوير التي تشهدها دائرة الشيكات بغزة