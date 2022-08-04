"الجوازات" تُصدر أكثر من 6 آلاف معاملة للمواطنين خلال يوليو

أصدرت الإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية والأمن الوطني - الشق المدني 6 آلاف و742 معاملة رسمية، وذلك عبر مكاتبها المنتشرة بمديريات محافظات قطاع غزة الخمس "غزة -الشمال -الوسطى -خانيونس -رفح" خلال يوليو الماضي.

وأوضح تقرير صادر عن إدارة الجوازات إنجازها 419 معاملة إضافة أبناء من إجمالي المعاملات التي سُلمت للمواطنين في قطاع غزة، بالإضافة إلى اتمام 662 مُعاملة تنوعت ما بين "تمديد لأول مرة وتمديد لثاني مرة".

وأفاد أن الإدارة للجوازات أتمت إجراء 213 معاملة تظهير لبيانات جوازات السفر، و18 معاملة تنوعت ما بين صورة طبق الأصل، ولمن يهمه الأمر، في حين أجرت عمليات تغذية لنحو 5 ألاف و430 معاملة.