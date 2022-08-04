"الشباب والثقافة" تنظم حفل لإشهار كتاب حول التطبيع مع الاحتلال

غزة- الرأي

نظمت الهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة، وبالتعاون مع مركز الزيتونة للدراسات، وأكاديمية المسيري للبحوث والدراسات، ومركز المبادرة الاستراتيجية فلسطين ماليزيا، حفل لإشهار كتاب بعنوان "دراسات في التطبيع مع الكيان الصهيوني".



وفي كلمة له أوضح مدير دائرة البرامج في الهيئة الدكتور فواز السوسي أن الكتاب يضم الدراسات الفائزة والمميزة التي شاركت في المسابقة البحثية الدولية "لا للتطبيع" وشارك فيها 82 باحث من فلسطين وعدد من الدول العربية، لافتًا إلى الأبحاث غطت بشكل متكامل الجوانب الشرعية والتربوية والثقافية والحضارية والسياسية والاقتصادية والإعلامية والأمنية والعسكرية المتعلقة بمقاومة التطبيع.



من جانبه، أشار رئيس مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات إلى أن الكتاب يعُبر عن تكامل الأدوار في داخل فلسطين وخارجها لمقاومة المشروع الصهيوني ومواجهة التطبيع، مشددًا على ضرورة العمل على نشر الوعي وتشجيع الباحثين لإعداد دراسات حول التطبيع بكافة أشكاله وسُبل مواجهته.



وبدوره، تحدث رئيس حملة المقاطعة - فلسطين الدكتور باسم نعيم حول التطبيع مع الاحتلال، مؤكدًا أنه يُعد أكبر المخاطر التي تواجهها القضية الفلسطينية في الوقت الراهن، حيث أنه يهدف بشكل رئيسي إلى إعادة تشكيل منظومة العلاقات والقيم والمفاهيم العربية والإسلامية تجاه الاحتلال، وفق الرؤية الصهيونية؛ ويهدف إلى عزل فلسطين عن أبعادها العربية والإسلامية والاستفراد بقضية فلسطين سعيًا لشطبها وإنهائها.



من جانبها، بيّنت مدير أكاديمية المسيري الأستاذة إسلام العالول أن الكتاب يُعد أحد أبرز المراجع المتعلقة بالتطبيع مع الكيان الصهيوني، والتي لا غنى عنها للمعنيين والمتخصصين؛ مشيرة إلى أن الكتاب خضع لإجراءات التحرير العلمي من مراجعة وتدقيق وضبط نصوص وتوثيق لإخراجه بطريقة تتناسب مع أهمية الموضوع الذي يتناوله.