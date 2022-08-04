القضاء: الرقابة الداخلية تجري جولات تفقدية بالمحاكم لضمان سير العمل

غزة- الرأي

أكد مدير عام وحدة الرقابة الداخلية في المجلس الأعلى للقضاء أ. وسام شحادة، أن فريق الرقابة يقوم بشكل دوري بالعديد من الجولات الرقابية الميدانية على جميع أقسام المحاكم والدوائر التابعة لمجلس القضاء، مبينًا كذلك قيام وحدته بالتحقيق في المظالم المقدمة من قبل المراجعين.

وقال شحادة: “إن هذه الجولات تأتي للتأكد من ضمان حصول المواطنين والمراجعين على خدماتهم وإنجاز معاملاتهم على الوجه المطلوب ضمن الإطار القانوني الناظم للعمل”.

وتابع أنه من جانب آخر يتم التحقق من المظالم المقدمة من قِبل المواطنين والتي يتم متابعتها بشكل مباشر من قبل رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، حيث يتم إحالتها لوحدة الرقابة وبالتالي تقوم الوحدة بعقد لجنة تحقيق خاصة بتلك المظلمة، مشيرًا إلى أنه يتم الاستماع لجميع الأطراف ثم إصدار التوصيات ورفعها لرئاسة المجلس.

وأفاد شحادة بأن تكثيف الجولات الرقابية يأتي بناء على التعليمات المستمرة لنا من قبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء سعادة المستشار ضياء الدين المدهون لتجويد وتحسين العمل ما أمكن لضمان تقديم الخدمة للمواطنين على الوجه الأكمل.