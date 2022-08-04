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العدل تشرع بتدريب موظفي النقابات على البرنامج الإلكتروني

04 آب / أغسطس 2022 11:39

دائرة الحاسوب بالعدل تشرع بتدريب موظفي النقابات على البرنامج الإلكتروني
دائرة الحاسوب بالعدل تشرع بتدريب موظفي النقابات على البرنامج الإلكتروني

غزة- الرأي
شرعت دائرة الحاسوب والمعلومات بوحدة تطوير الأداء المؤسسي بوزارة العدل، بتدريب موظفي دائرة النقابات والجمعيات بالإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة على استخدام البرنامج الإلكتروني الجديد للنقابات- الشق المالي.


وقال م. محمد طلعت مشتهى مدير دائرة الحاسوب الوزارة، إن البرنامج قدّم خدمة لموظفي دائرة النقابات، حيث يأتي هذا في إطار تعزيز عملية التحول الرقمي التي اتبعتها الوزارة بأتمتة العمل، ويهدف البرنامج لتمكين موظفي الدائرة للقيام بالمعاملة المالية وادخال البيانات العدلية المرتبطة بها إلكترونياً.


فيما قامت المبرمجة م. مي صيام بإعداد البرنامج بشكل كامل، وتدريب الموظفين عليه قبل أن يدخل حيز التنفيذ قريباً، مشيرةً إلى أنها تقوم بإنشاء برنامجاً إلكترونياً متكاملاً للنقابات مما يساهم في أتمته كاملة لمراحل العمل كافة وإدخال كافة البيانات المطلوبة.


وأردفت أن ذلك يأتي انطلاقاً من ضرورة التطوير والتحديث المستمر والمطلوب على البرامج الإلكترونية ولتيسير تبادل المعلومات ما بين برامج الوزارة وضمان عدم تكرار البيانات وإهدار الوقت والجهد في إدخالها أكثر من مرة.


وقدمت دائرة الحاسوب بالوزارة عدداً من البرامج الإلكترونية للإدارات والوحدات العاملة بالوزارة وذلك استمرارً في عملية التحول الرقمي الحكومي.

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