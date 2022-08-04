مجمع ناصر ينجح بالتعامل مع شاب تعرض لحروق بنسبة 45 %

خان يونس- الرأي

نجح قسم الحروق والتجميل في مجمع ناصر الطبي بالتعامل بحرفية ومهارة طبية عالية مع شاب تعرض لحروق نارية طالت 45% من مساحة جسده إضافة إلى حروق استنشاقيه أدخل على إثرها العناية المركزة.

وفي تفاصيل الخدمة العلاجية، يقول د.أحمد المغربي رئيس قسم الحروق والتجميل بالمجمع، أن المريض العشريني تم إدخاله إلى مجمع ناصر الطبي وهو يعاني من حروق جلدية شديدة واستنشاقية ناتجة عن حادث عرضي مما استدعى دخوله قسم العناية المركزة نظرا لصعوبة حالته.

وأشار د. المغربي أنه مع تتبع التاريخ المرضي للمريض للتأكد من عدم معاناته من أمراض قبل البدء في تقديم العلاجات المناسبة تبين أن المريض يعاني من مرض اللمفوما وهو عبارة عن اورام في الغدد تستدعي علاج كيميائي وإشعاعي مما تبين أنه تلقى فعلا علاج لهذه الأورام في وقت سابق، إضافة إلى إجرائه عمليه زراعة نخاع في الضفة المحتلة.

وأكد د.المغربي أن المريض تلقى خدمة علاجية على أعلى مستوى في المجمع وتم متابعته لمدة 20 يوم داخل العناية المكثفة قمنا من خلالها بتقديم العلاجات اللازمة مع الأخذ بعين الاعتبار معاناته من مرض اللمفوما، حيث غادر المريض المستشفى وهو بحالة جيدة و الآن يتم متابعته من خلال قسم العيادات الخارجية وهو في تحسن مستمر

وتوجه د.المغربي بالشكر لطاقم العمل في قسم العناية المركزة على جهودهم الطيبة والمهنية العالية التي أظهروها في تسهيل عمل قسم الحروق والتجميل في التعامل مع الحالة المرضية التي تعتبر نادرة ونوعية في آنٍ واحد.