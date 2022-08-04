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الأوقاف تستعد لإطلاق فعاليات البرنامج العلمي الخامس "نحو الرسوخ"

04 آب / أغسطس 2022 12:07

الأوقاف تستعد لإطلاق فعاليات البرنامج العلمي الخامس "نحو الرسوخ"
الأوقاف تستعد لإطلاق فعاليات البرنامج العلمي الخامس

غزة- الرأي

عقدت اللجنة الإشرافية للبرنامج العلمي الخامس "نحو الرسوخ" اجتماعاً مع أعضاء اللجان، لمناقشة الترتيبات الخاصة بانطلاق البرنامج العلمي بالتعاون مع أكاديمية مرقاة، والمقرر أن يبدأ يوم السبت القادم .

وحضر اللقاء كل من أعضاء الدائرة العلمية: أ. أحمد أبو دلال، د. وائل الهمص، أ. حسان النجار، وممثلاً عن كلية الدعوة د. سعيد عابد، ومدير أكاديمية مرقاة د. حسن حلس

بدوره أوضح الهمص أن اللجنة أنهت كافة الترتيبات الخاصة بتنفيذ البرنامج والذين سينطلق السبت القادم ويستمر مدة أسبوع، وكذلك اختيار المحاضرين والتواصل معهم، مشيراً إلى أنه تم اختيار موضوعات علمية ودعوية مهمة، منوهاً بأن عدد الملتحقين بالبرنامج وصل لقرابة ألف طالب وطالبة.

وأضاف "نسعى من خلال عقد هذا البرنامج إلى ربط طلبة العلم الشرعي بالكتب المنهجية وإثراء أوقاتهم عبر مدارسة الكتب الشرعية، وعقد المحاضرات العلمية التي يُقدمها نخبة من العلماء والمحاضرين الأكفاء في بيئة تعليمية مهيأة، وأماكن مناسبة".

ولفت إلى أن البرنامج يحمل عنوان التقعيد وأهميته لطالب العلم خاصة وأنه يحتوي على عناوين أساسية مهمة وإثرائية، معرباً عن أمله في أن تُكلل كافة الجهود بنجاح.

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