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عمل الوسطى تعزز تعاونها مع المنشآت الاقتصادية

04 آب / أغسطس 2022 12:10

عمل الوسطى تعزز تعاونها مع المنشآت الاقتصادية
عمل الوسطى تعزز تعاونها مع المنشآت الاقتصادية

الوسطى- الرأي

واصلت مديرية عمل محافظة الوسطى بالشراكة مع مديرية اقتصاد الوسطى، حملتهما للتشبيك مع المؤسسات الاقتصادية بالمحافظة، حيث تم  زيارة منشأة الهايبر مول، بهدف التشبيك وبحث سبل التعاون المشترك.


وأشاد م. مجدي أبو غالي مدير المديرية بالتزام الشركة بإجراءات السلامة والصحة المهنية، مؤكدا على دور وزارة العمل في تنظيم العلاقة بين أطراف الإنتاج حسب قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000.


بدوره أبدى مدير الهايبر سعادته بالزيارة، مشيدا بجودة الخدمات التي تقدمها المديرية على مستوى التفتيش وحماية العمل وفي مجال المخالصات والتسوية العمالية.
واختتمت الزيارة بعقد لقاء توعوي لكافة العاملين بالشركة حول قانون العمل الفلسطيني.

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