"محيسن" يثمن قرار رئاسة العمل الحكومي باعتماد مشاريع لدعم الشباب

غزة
- الرأي
ثمن رئيس الهيئة العامة للشباب والثقافة أحمد محيسن، القرار الذي اعتمدته لجنة متابعة العمل الحكومي في جلستها الأسبوعية التي عقدت أمس الأربعاء، لتنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات تحت شعار "شبابنا يستحق"، وتهدف إلى دعم قطاع الشباب في قطاع غزة
وتعزيز صمودهم.
وأوضح رئيس الهيئة الأستاذ أحمد محيسن أن المشاريع والمبادرات التي سيتم تنفيذها تأتي ضمن جهود الهيئة للعمل على معالجة المشكلات التي يعاني منها الشباب الفلسطيني في قطاع غزة
، مقدمًا شكره للجنة متابعة العمل الحكومي ممثلة برئيسها الأستاذ عصام الدعليس على الدعم المتواصل لبرامج الهيئة.
وقال محيسن: "يمر الشباب الفلسطيني وتحديدًا في قطاع غزة
بواقع صعب للغاية بسبب الحصار الجائز المفروض على غزة
منذ ما يزيد عن 15 عامًا والعدوان المتكرر، الأمر الذي يستدعي تدخلًا عاجلًا لمساندة هذه الشريحة المهمة والتي تشكل الغالبية العظمى من المجتمع الفلسطيني"، مشددًا على تضافر جهود المؤسسات الوطنية والحكومية والأهلية وفصائل العمل الوطني كافة لدعم الشباب بمختلف الوسائل الممكنة.
وأضاف: "سيتم تنفيذ هذه المشاريع والمبادرات خلال الأسبوع القادم بمناسبة اليوم العالمي للشباب، بتكلفة اجمالية تبلغ مليون شيكل، وسيتم من خلالها تقديم قرض حسن بقيمة ألفي دولار لعدد 100 شاب من المقبلين على الزواج، وبدء المرحلة النهائية من النسخة الرابعة لبرنامج تمويل تنفيذ المشاريع الريادية للشباب بقيمة 125 ألف دولار".
وتابع: "سيتم الإعلان عن نتائج مسابقة أفضل مركز شبابي للعام 2021 بقيمة 5 آلاف دولار وتنفيذ مخيم تعايشي لرؤساء مجالس إدارة المراكز الشبابية، وتوقيع اتفاقية مع وزارة الحكم المحلي للبدء بتشكيل المجالس البلدية الشبابية في 25 بلدية في قطاع غزة
، وإطلاق حزمة برامج تدريبية لتنمية مهارات وقدرات الشباب".
ودعا محيسن كافة وسائل الإعلام المحلية إلى ضرورة تعزيز دورها المهم لخدمة قضايا الشباب الفلسطيني، والعمل على رفع مستوى وعي الشباب حول حقوقهم وواجباتهم ودورهم المهم في بناء الوطن.