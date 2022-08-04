"محيسن" يثمن قرار رئاسة العمل الحكومي باعتماد مشاريع لدعم الشباب

12:22الدعوة بالأوقاف تعقد ورشة عمل بعنوان "وسائل الوصول إلى الجمهور"

12:24مبادرات الخير تحمل خريجي الثانوية العامة على متن سفن المستقبل

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