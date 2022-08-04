الصحة تفتتح بئر مياه ومحطة تحلية بمستشفى أبو يوسف النجار

رفح- الرأي

افتتحت وزارة الصحة بئر مياه ومحطة تحلية في مستشفى أبو يوسف النجار بمحافظة رفح، وذلك بمساهمة من لجنة الزكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني.



وحضر الافتتاح كلا من رئيس سلطة المياه وجودة البيئة الدكتور يوسف ابراهيم، وممثلين عن جمعية رواد للتنمية المجتمعية والمهندس حسين أبو عودة مدير دائرة الهندسة والصيانة في المنطقة الجنوبية وعدد كبير من المهندسين من سلطة المياه.



وأكد د.مروان الهمص مدير مستشفى أبو يوسف النجار خلال كلمته باسم عطوفة وكيل وزارة الصحة د.يوسف أبو الريش، على أهمية هذا المشروع والحاجة الماسة له لتقديم مياه صحية، خاصة وأن المياه في محافظة رفح شديدة الملوحة وقد تصل لدرجة عدم الصلاحية للاستعمال الآدمي من شدة ملوحتها.



ووجه شكره الى لجنة الزكاة الأردنية المناصرة للشعب الفلسطيني لتقديمها هذا الدعم المتمثل بحفر بئر ومحطة تحلية لتخدم المستشفى الذي يقدم خدماته الطبية لنحو 280000نسمة في محافظة رفح والى المرضى والمراجعين والإداريين والموظفين والى الأحياء المجاورة للمستشفى.



وكما وجه شكره الى رئيس سلطة المياه وجودة البيئة لما قدمه من تسهيلات لإنجاح المشروع، والى جمعية رواد الذين نفذوا المشروع.



بدوره، وجه الدكتور يوسف ابراهيم شكره للجمعية المنفذة للمشروع والى لجنة زكاة المناصرة الاردنية للشعب الفلسطيني لما قدمته من حفر بئر مياه ومحطة تحلية في مستشفى الشهيد محمد يوسف النجار.



وفي نهاية الافتتاح، قام رئيس سلطة المياه ورئيس الجمعية والدكتور الهمص مدير المستشفى بقص الشريط لافتتاح المشروع.