الدعوة بالأوقاف تعقد ورشة عمل بعنوان "وسائل الوصول إلى الجمهور"

غزة- الرأي

عقد قسم الدعوة الالكترونية بالإدارة العامة للدعوة والإرشاد ورشة عمل بعنوان "وسائل الوصول إلى الجمهور"، استهدفت عدداً من المهتمين في الجانب الدعوي والإعلامي، وذلك في إطار تعزيز الشراكات للارتقاء بالمحتوى الديني عبر المنصات الالكترونية المختلفة.



وحضر الورشة وكيل الوزارة د. عبد الهادي الأغا، ومدير عام الدعوة والإرشاد أ. أمير أبو العمرين، ومدير الدعوة المجتمعية والالكترونية أ. يوسف أبو معيلق، ورئيس قسم الدعوة الالكترونية أ. صهيب الكحلوت، ولفيف من الدعاة والخطباء والشخصيات الدينية من مختلف الوزارات والمؤسسات الدعوية والإعلامية الشريكة.



وخلال كلمته أكد الأغا على ضرورة إيجاد وسائل إبداعية لجذب الجمهور المتواجد بصورة كبيرة جداً في الفضاء الإلكتروني، والذي يكثر فيه المحتوى الذي يتنافى مع ديننا وأخلاقنا، داعياً إلى البحث عن أفكار تكون نافذة وطريق للدخول إلى تلك المواقع لنشر أمور ديننا، مبيناً أهمية الارتقاء بالأداء الدعوي لجذب المزيد من المستخدمين لتلك الفضاءات.



من جهته أوضح أبو العمرين أن الورشة تتميز بالشراكة مع مختلف الشخصيات الدعوية الإعلامية، وتجميع الأفكار والمقترحات والدخول بشكل قوي ومؤثر إلى جميع المواقع الالكترونية، واستثمارها منبراً دعوياً حراً لتعليم الناس وتذكيرهم بدين الله ورحمته التي وسعت كل شيء والتأثير في تصرفاتهم نحو مرضاة الله، مشيداً بجهود قسم الدعوة الإلكترونية المبذولة من أجل الاستفادة من كل جديد.



من جانبه استعرض الكحلوت أبرز الخطوات للوصول إلى تحقيق الهدف في ظل اغراق المواقع بالمحتوى الغير هادف والذي يسبب مضيعة للوقت بما لا فائدة منه، لافتاً أن قسمه بصدد تنفيذ الخطة بالشراكة مع المهتمين للارتقاء بالعمل الدعوى الالكتروني، سائلاً الله التوفيق والسداد.