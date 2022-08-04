بلدية خزاعة تفتتح مكتبة الطفولة ومخيمها الصيفي.

خان يونس- الرأي

افتتح رئيس بلدية خزاعة م. عمر أبو ريدة صباح اليوم مكتبة الطفولة التابعة للبلدية في مبنى المركز الثقافي .



جاء ذلك، بحضور وفداً من جمعية تامر للتعليم المجتمعي ممثل بالمهندس .أحمد عاشور ووفد المؤسسة المرافق .



ورحب رئيس البلدية بالدعم الكبير الذي تقدمه مؤسسة تامر لبلدية خزاعة خاصة في تفعيل وتطوير مكتبة خزاعة للطفولة والتي تم إنشاؤها حديثا بتمويل من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية - Mdlf ضمن برنامج تنمية المناطق المهمشة والممول من SDC.



وأكد على الأهمية الكبرى التي توليها البلدية لتوفير المرافق الثقافية والتعليمية من خلال طرح المشاريع والمبادرات بالشراكة مع المجتمع المدني، وأضاف أن البلدية تسعى بكل جهد لتوفير بيئة تعليمية مناسبة لأطفال البلدة.

من جهته أثنى م. أحمد عاشور على الجهد الذي تبذله البلدية في مجال توفير الإمكانيات والمرافق التي تخدم المجتمع، وأكد على وقوف مؤسسة تامر مع أهالي البلدة واستعداد المؤسسة لتطوير الشراكة والتعاون مع البلدية ومؤسسات المجتمع المدني في بلدة خزاعة، وأضاف أن تامر نفذت الكثير من الأنشطة في بلدة خزاعة خلال السنوات السابقة مع المؤسسات المدنية في البلدة.

