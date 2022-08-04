وكالة الرأي الفلسطينية الدعوة بالأوقاف تعقد ورشة عمل بعنوان "وسائل الوصول إلى الجمهور" وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تفتتح بئر مياه ومحطة تحلية بمستشفى أبو يوسف النجار وكالة الرأي الفلسطينية "محيسن" يثمن قرار رئاسة العمل الحكومي باعتماد مشاريع لدعم الشباب وكالة الرأي الفلسطينية عمل الوسطى تعزز تعاونها مع المنشآت الاقتصادية وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تستعد لإطلاق فعاليات البرنامج العلمي الخامس "نحو الرسوخ" وكالة الرأي الفلسطينية تفتيش عمل الوسطى ينظم جولات ميدانية على المنشآت الجديدة وكالة الرأي الفلسطينية مجمع ناصر ينجح بالتعامل مع شاب تعرض لحروق بنسبة 45 % وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تحذر من إقدام الاحتلال على هدم 36 مدرسة في الضفة وكالة الرأي الفلسطينية العدل تشرع بتدريب موظفي النقابات على البرنامج الإلكتروني وكالة الرأي الفلسطينية القضاء: الرقابة الداخلية تجري جولات تفقدية بالمحاكم لضمان سير العمل
أخبار » الأخبار الحكومية

بلدية خزاعة تفتتح مكتبة الطفولة ومخيمها الصيفي.

04 آب / أغسطس 2022 12:26

بلدية خزاعة تفتتح مكتبة الطفولة ومخيمها الصيفي.
بلدية خزاعة تفتتح مكتبة الطفولة ومخيمها الصيفي.

خان يونس- الرأي

افتتح رئيس بلدية خزاعة م. عمر أبو ريدة صباح اليوم مكتبة الطفولة التابعة للبلدية في مبنى المركز الثقافي .


 جاء ذلك، بحضور وفداً من جمعية تامر للتعليم المجتمعي ممثل بالمهندس .أحمد عاشور ووفد المؤسسة المرافق .


ورحب رئيس البلدية بالدعم الكبير الذي تقدمه مؤسسة تامر لبلدية خزاعة خاصة في تفعيل وتطوير مكتبة خزاعة للطفولة والتي تم إنشاؤها حديثا بتمويل من  صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية - Mdlf ضمن برنامج تنمية المناطق المهمشة والممول من SDC.


 وأكد على الأهمية الكبرى التي توليها البلدية لتوفير المرافق الثقافية والتعليمية من خلال طرح المشاريع والمبادرات بالشراكة مع المجتمع المدني، وأضاف أن البلدية تسعى بكل جهد لتوفير بيئة تعليمية مناسبة لأطفال البلدة.

 

من جهته أثنى م. أحمد عاشور على الجهد الذي تبذله البلدية في مجال توفير الإمكانيات والمرافق التي تخدم المجتمع، وأكد على وقوف مؤسسة تامر مع أهالي البلدة واستعداد المؤسسة لتطوير الشراكة والتعاون مع البلدية ومؤسسات المجتمع المدني في بلدة خزاعة، وأضاف أن تامر نفذت الكثير من الأنشطة في بلدة خزاعة خلال السنوات السابقة مع المؤسسات المدنية في البلدة.
 

295861227_912548373003241_1402265295302543685_n بلدية خزاعة تفتتح مكتبة الطفولة ومخيمها الصيفي. بلدية خزاعة تفتتح مكتبة الطفولة ومخيمها الصيفي.
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية فتيات الغد الفلسطينية تطلق المبادرة الثقافية لأجلك وطني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟