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ستؤثر على حركة الصادرات والواردات للقطاع

وكيل وزارة الاقتصاد يحذر من تداعيات استمرار اغلاق المعابر

04 آب / أغسطس 2022 12:29

غزة- الرأي:

حذر وكيل وزارة الاقتصاد الوطني م. عبد الفتاح الزريعي من تداعيات استمرار الاحتلال اغلاق المعابر التجارية لقطاع غزة.

وأكد الزريعي أن قرار الاحتلال بإبقاء إغلاق المعابر لليوم الثالث على التوالي يهدف إلى تشديد الحصار والخناق أمام السكان والحركة التجارية للمعابر ويخلق الكثير من العقبات والأزمات.

وأوضح الزريعي أن انعكاسات الاغلاق السلبية ستؤثر على حركة الصادرات والواردات إلى القطاع لا سيما المواد الخام المستخدمة للتصنيع والحركة الانتاجية، وعلى امدادات الوقود الذي يصل لمحطة التوليد والقطاع الخاص.

وبين الزريعي أن الكثير من القطاعات تضررت من قرار الاغلاق بما فيها قطاع الثروة الحيوانية كالأعلاف وعدم قدرتها على التخزين.

وأشار الزريعي إلى أن قرار الاغلاق لحاجز بيت حانون أدى إلى توقف حركة المسافرين والاف العمال والتجار الأمر الذي سيؤثر على الحركة الاقتصادية داخل قطاع غزة.

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