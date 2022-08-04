الصحة تنظم ورشة عمل حول تطوير برنامج تدريب الطب البشري

غزة- الرأي

أكد د. عبد السلام صباح مدير عام تنمية القوى البشرية على تطوير البرنامج التدريبي للطب البشري، وذلك من خلال البرامج واللقاءات التدريبية التي تعنى التنمية بتنظيمها بهدف تجويد الخدمة المقدمة، جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها إدارة تنمية القوى البشرية بعنوان تطوير برنامج تدريب الطب البشري بحضور عدد من المدراء العامين والمدراء الطبيين والأطباء.

وقال د.صباح، إن مستوى المشاركة والحضور في هذا اللقاء يؤكد على حرص الجميع على وضع أفق مميز لتطوير برامج التدريب خاصة الطب البشري ، متمنيا ان تخرج الورشة بجملة من التوصيات التي تساعد في تعزيز مفردات العمل .



الى ذلك تحدث د. عزالدين قوتة استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة الحاصل على الزمالة من الكلية الملكية الطبية ببريطانيا عن واقع برنامج امتياز الطب البشري من حيث آليات العمل.

واشاد د.قوته بالمؤشرات التي وصلت إليها مختلف برامج التدريب في وزارة الصحة وهذا يدلل ان قاطرة التعليم والتطوير الطبي تسير وفق أسس واعدة وقواعد عمل مميزة .

فيما تناول أ.أحمد الشرفا رئيس قسم الامتياز بالإدارة العامة للتنمية البشرية واقع برنامج امتياز الطب البشري، فيما تناول د. خالد زمو التحديات التي تواجه أطباء الامتياز، مشيرا الى العمل على تطوير البرنامج بما يتناسب مع الواقع في قطاع غزة.