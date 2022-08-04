وكالة الرأي الفلسطينية مبادرات الخير تحمل خريجي الثانوية العامة على متن سفن المستقبل وكالة الرأي الفلسطينية الدعوة بالأوقاف تعقد ورشة عمل بعنوان "وسائل الوصول إلى الجمهور" وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تفتتح بئر مياه ومحطة تحلية بمستشفى أبو يوسف النجار وكالة الرأي الفلسطينية "محيسن" يثمن قرار رئاسة العمل الحكومي باعتماد مشاريع لدعم الشباب وكالة الرأي الفلسطينية عمل الوسطى تعزز تعاونها مع المنشآت الاقتصادية وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تستعد لإطلاق فعاليات البرنامج العلمي الخامس "نحو الرسوخ" وكالة الرأي الفلسطينية تفتيش عمل الوسطى ينظم جولات ميدانية على المنشآت الجديدة وكالة الرأي الفلسطينية مجمع ناصر ينجح بالتعامل مع شاب تعرض لحروق بنسبة 45 % وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تحذر من إقدام الاحتلال على هدم 36 مدرسة في الضفة وكالة الرأي الفلسطينية العدل تشرع بتدريب موظفي النقابات على البرنامج الإلكتروني
أخبار » الأخبار الحكومية

الصحة تنظم ورشة عمل حول تطوير برنامج تدريب الطب البشري

04 آب / أغسطس 2022 12:41

الصحة تنظم ورشة عمل حول تطوير برنامج تدريب الطب البشري
الصحة تنظم ورشة عمل حول تطوير برنامج تدريب الطب البشري

غزة- الرأي

أكد د. عبد السلام صباح مدير عام تنمية القوى البشرية على تطوير البرنامج التدريبي للطب البشري، وذلك من خلال البرامج واللقاءات التدريبية التي تعنى التنمية بتنظيمها بهدف تجويد الخدمة المقدمة، جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها إدارة تنمية القوى البشرية بعنوان تطوير برنامج تدريب الطب البشري بحضور عدد من المدراء العامين والمدراء الطبيين والأطباء. 

وقال د.صباح، إن مستوى المشاركة والحضور في هذا اللقاء يؤكد على حرص الجميع على وضع أفق مميز لتطوير برامج التدريب خاصة الطب البشري ، متمنيا ان تخرج الورشة بجملة من التوصيات التي تساعد في تعزيز مفردات العمل .
 
الى ذلك تحدث د. عزالدين قوتة استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة الحاصل على الزمالة من الكلية الملكية الطبية ببريطانيا عن واقع برنامج امتياز الطب البشري من حيث آليات العمل.

واشاد د.قوته بالمؤشرات التي وصلت إليها مختلف برامج التدريب في وزارة الصحة وهذا يدلل ان قاطرة التعليم والتطوير الطبي تسير وفق أسس واعدة وقواعد عمل مميزة . 

فيما تناول أ.أحمد الشرفا رئيس قسم الامتياز بالإدارة العامة للتنمية البشرية واقع برنامج امتياز الطب البشري، فيما تناول د. خالد زمو التحديات التي تواجه أطباء الامتياز، مشيرا الى العمل على تطوير البرنامج بما يتناسب مع الواقع في قطاع غزة.

297327124_1484507811991868_8872831999619199373_n الصحة تنظم ورشة عمل حول تطوير برنامج تدريب الطب البشري
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية فتيات الغد الفلسطينية تطلق المبادرة الثقافية لأجلك وطني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟