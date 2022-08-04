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دائرة المخاتير بالحكم المحلي تنفذ زيارة ميدانية للمحكمة الشرعية

04 آب / أغسطس 2022 01:04

دائرة المخاتير بالحكم المحلي تنفذ زيارة ميدانية للمحكمة الشرعية
دائرة المخاتير بالحكم المحلي تنفذ زيارة ميدانية للمحكمة الشرعية

الوسطى- الرأي
نفذت دائرة شؤون المخاتير بوزارة الحكم المحلي زيارة ميدانية للمحكمة الشرعية في منطقة الوسطى النصيرات .


وحضر اللقاء المدير العام آمين ضاهر و المساعد الإداري محمود شراب حيث تم  التأكيد على ضرورة الاستعلام عن صلاحية المختار المعتمد لدى وزارة الحكم المحلي عن طريق البرنامج المحوسب والمشترك بين جميع المحاكم الشرعية ووزارة الحكم المحلي.


كما وتم مناقشة عدة قضايا هامة أبرزها صلاحية أختام المخاتير وتفعيل مراقبة توقيعات المخاتير، بما يحقق سير العمل بشكل آمن دون حدوث أي خلل في معاملات المواطنين.


وفي نهاية اللقاء أكد مسئول ملف المخاتير عفيف عروق ضرورة مراقبة الأختام وصلاحيات وشرعية أختام المخاتير وعدم مخالفة القانون المعمول به لدى الدوائر الرسمية.

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