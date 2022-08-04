الصحة تزود أقسام الطوارئ بمكيفات ذات قدرات عالية

غزة- الرأي

أكد مدير عام التعاون الدولي والمشاريع د. عبد اللطيف الحاج على العمل على تعزيز منظومة العمل الصحي، مشيرا الى مشروع دعم وتطوير طوارئ الفرز التنفسي بعدد 12 مكيف بقدرة 4 طن من نوع Stand ذات قدرات عالية شملت مجمع الشفاء الطبي وناصر والدرة والنجار وشهداء الأقصى والإندونيسي، وأجهزة طبية تشمل أسطوانات اكسجين، وأجهزة قياس العلامات الحيوية، وشاشات مراقبة العلامات الحيوية الصحة العالمية.



وأشاد د. الحاج بالدور الفاعل لمنظمة الصحة العالمية في دعم منظومة الاستعداد والاستجابة للطوارئ والأزمات، وتحسين بيئة العمل في مرافق وزارة الصحة.



من جهته، قال مدير طب الطوارئ بالإدارة العامة للمستشفيات د. محمد العطار، ان هذه الخطوة تأتي في إطار دعم وتحسين بيئة العمل داخل أقسام طوارئ المستشفيات وتقديم خدمة أفضل، وتخفيفا عن المرضى المترددين على أقسام الطوارئ.