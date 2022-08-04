بلدية وادي السلقا والحكم المحلي يعززان التعاون المشترك

الوسطى- الرأي

استقبلت بلدية وادي السلقا ، وكيل وزارة الحكم المحلي م. سمير مطير "، ويرافقه كلاً من مدير عام المحافظات بوزارة الحكم المحلي م. محمد شلبي، ومدير المنطقة أ. محمد أبو زنادة

حيث كان في استقبالهم رئيس البلدية أ.علاء ابومغصيب، و مدراء الدوائر في البلدية.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة تفقدية تنظمها وزارة الحكم المحلي لعدد من بلديات قطاع غزة بهدف الاطمئنان على سير العمل وتطويره.

ورحب أ. علاء ابو مغصيب بوكيل الوزارة وبالوفد المرافق له وشكرهم على الزيارة مثمناً في الوقت ذاته الجهود التي تبذلها الوزارة في دعم البلديات، وموضحاً أهمية تأثير هذه الزيارات ومردودها الإيجابي على تطوير الأداء

واطلع مطير والوفد المرافق له خلال زيارتهم على طبيعة عمل دوائر البلدية المختلفة والمشاكل التي تواجهها في العمل ، وناقشوا الوضع المالي والإداري في البلدية بشكلها العام مؤكدين أهمية تجديد الموارد وتطويرها والتي بدورها تساهم في تنمية البلدية من جميع النواحي الإدارية والمالية والتنظيمية.