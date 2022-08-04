وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي تدعو ساكني منطقة الخندق لتسوية أوضاعهم وكالة الرأي الفلسطينية عيادة حجازي تُقـدم أكثر من 3 آلاف خدمة طبية خلال يوليو وكالة الرأي الفلسطينية لجنة التربية بالتشريعي تناقش تقرير ديوان الرقابة حول الأخطاء الطبية وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنو غلاف غزة يطالبون بتعويضات بعد تعطيل حياتهم وكالة الرأي الفلسطينية بلدية وادي السلقا والحكم المحلي يعززان التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تزود أقسام الطوارئ بمكيفات ذات قدرات عالية وكالة الرأي الفلسطينية دائرة المخاتير بالحكم المحلي تنفذ زيارة ميدانية للمحكمة الشرعية وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي وجمعية أصحاب محطات البترول يعززان التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تنظم ورشة عمل حول تطوير برنامج تدريب الطب البشري وكالة الرأي الفلسطينية وكيل وزارة الاقتصاد يحذر من تداعيات استمرار اغلاق المعابر
أخبار » الأخبار الحكومية

بلدية وادي السلقا والحكم المحلي يعززان التعاون المشترك

04 آب / أغسطس 2022 01:25

بلدية وادي السلقا والحكم المحلي يعززان التعاون المشترك
بلدية وادي السلقا والحكم المحلي يعززان التعاون المشترك

الوسطى- الرأي

استقبلت بلدية وادي السلقا ، وكيل وزارة الحكم المحلي  م. سمير مطير "، ويرافقه كلاً من مدير عام المحافظات بوزارة الحكم المحلي م. محمد شلبي، ومدير المنطقة أ. محمد أبو زنادة

حيث كان في استقبالهم رئيس البلدية أ.علاء ابومغصيب، و مدراء الدوائر في  البلدية.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة تفقدية تنظمها وزارة الحكم المحلي لعدد من بلديات قطاع غزة بهدف الاطمئنان على سير العمل وتطويره.

ورحب أ. علاء ابو مغصيب بوكيل الوزارة وبالوفد المرافق له وشكرهم على الزيارة مثمناً في الوقت ذاته الجهود التي تبذلها الوزارة في دعم البلديات، وموضحاً أهمية تأثير هذه الزيارات ومردودها الإيجابي على تطوير الأداء 

واطلع مطير والوفد المرافق له  خلال زيارتهم على طبيعة عمل دوائر البلدية المختلفة والمشاكل التي تواجهها في العمل ، وناقشوا الوضع المالي والإداري في البلدية بشكلها العام مؤكدين أهمية تجديد الموارد وتطويرها والتي بدورها تساهم في تنمية البلدية من جميع النواحي الإدارية والمالية والتنظيمية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية فتيات الغد الفلسطينية تطلق المبادرة الثقافية لأجلك وطني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟