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عيادة حجازي تُقـدم أكثر من 3 آلاف خدمة طبية خلال يوليو

04 آب / أغسطس 2022 01:34

عيادة حجازي تُقـدم أكثر من 3 آلاف خدمة طبية خلال يوليو
عيادة حجازي تُقـدم أكثر من 3 آلاف خدمة طبية خلال يوليو

غزة- الرأي

قدَّمت عيادة حجازي التابعة للخدمات الطبية العسكرية بوزارة الداخلية والأمن الوطني 3588 خدمة طبية خلال شهر يوليو الماضي لعام 2022م  عبر أقسامها المختلفة.


وأظهر تقرير إحصائي لإنجازات أقسام عيادة حجازي أن العيادة قدمت 3588 خدمة للمواطنين من حملة التأمينات العسكرية والمدنية، في حين استقبلت 2414 حالة خلال الشهر المنصرم.


وبيّن التقرير أن قسم التمريض قدَّم الخدمة لـ 377 مواطناً في حين قدم قسم الصيدلة الخدمة لـ 1765 مواطناً، فيما قدَّم قسم العيون التابع للعيادة 441 خدمة.


وأوضح التقرير أن قسم المختبر قدم الخدمة 849 مواطناً ،في حين قدم قسم الطب العام 1088 ،وقدم قسم طب الأطفال والتخصصات الاخري الخدمة ل 221 حالة خلال شهر يوليو الماضي.


يذكر أن عيادة حجازي تُقدم خدمات طبية متنوعة مكونة من عدة تخصصات منها الباطنة  والجلدية  والطب العام والعظام والأنف الأذن الحنجرة والعيون والأطفال.

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