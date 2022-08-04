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سلطة الأراضي تدعو ساكني منطقة الخندق لتسوية أوضاعهم

04 آب / أغسطس 2022 01:51

سلطة الأراضي تدعو ساكني منطقة الخندق لتسوية أوضاعهم
سلطة الأراضي تدعو ساكني منطقة الخندق لتسوية أوضاعهم

غزة- الرأي

دعت دائرة التفتيش والمتابعة في سلطة الأراضي المواطنين القاطنين في محيط منطقة الخندق جنوب وادي غزة لمراجعة مكتب غزة وتسوية أوضاعهم على الأرض الحكومية خلال أسبوعين من الإعلان عن ذلك.


جاء ذلك في إعلان نشرته سلطة الأراضي بتاريخ 3 آب 2022 للمواطنين المسجلة أسماؤهم في دائرة تسجيل الأراضي في القسائم  :

"30،33،32،34،35،36،37،38،39"من القطعة "666"  ، والقسائم: "2،3،4،5،6،11،12،13،14،15،16،17،52،54،58،60" من القطعة "661" المحيطة بالخندق في القسيمة "31" من القطعة "666" والقسيمة "10" من القطعة "661" جنوب وادي غزة غرب شارع صلاح الدين .


وتنتهي مهلة تسوية أوضاع المواطنين على الأرض الحكومية في القسام المذكورة حتى تاريخ 18 آب 2022 وهي المدة المتاحة لمراجعة دائرة التفتيش والمتابعة بسلطة الأراضي في غزة.

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