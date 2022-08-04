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الأوقاف تُكرم أبناء موظفيها المتفوقين في الثانوية العامة

04 آب / أغسطس 2022 01:54

الأوقاف تُكرم أبناء موظفيها المتفوقين في الثانوية العامة
الأوقاف تُكرم أبناء موظفيها المتفوقين في الثانوية العامة

غزة- الرأي
كرمت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أبناء موظفيها المتفوقين في امتحانات الثانوية العامة، وذلك خلال حفل نظمته في قاعة القدس بمقر الوزارة، بحضور وكيل الوزارة د. عبد الهادي الأغا، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام أ. أنور أبو شاويش، ولفيف من مدراء الدوائر والموظفين.


وفي كلمة له هنأ الأغا الطلبة والطالبات بهذا التفوق في الثانوية العامة متمنياً لهم دوام النجاح وتحقيق طموحاتهم وخدمة وطنهم، كما قدّم التهنئة لأولياء أمورهم من الزملاء والزميلات العاملين بالوزارة لحرصهم على نجاح أبنائهم رغم كل التفاصيل الصعبة التي عاشوها, سائلًا المولى عز وجل أن يكتب لهم الخير والسداد في خطاهم.


وأكد على أهمية العلم وفضله في إعلاء درجات الإنسان عند الله، وفي سمو قدره وارتفاع قيمته، وما يحققه الناجح من منفعة لمجتمعه ووطنه، داعياً المتفوقين إلى استثمار النجاح والتفوق في خدمة ورفعه دينهم ووطنهم من خلال اختيار التخصصات التي تساهم في تطوير المجتمع.


وفي كلمة الناجحين استعرض الطالب المتفوق مهند الطويل المراحل التي خاضها من جهد كبير في الدراسة والبحث، مبيناً أن في تحصيل العلم عبادة، وفى المطالعة مسرة، وصولاً إلى لحظة التفوق والتكريم, لافتاً إلى أن الطريق ما زالت مستمرة للتفوق في الشهادات الجامعية، من أجل خدمة البلاد والعباد، مشيداً في الوقت ذاته بدور وزارة الأوقاف وجهودها في إنجاح الحفل ودعمهم للعلم والمتعلمين.

الأوقاف تُكرم أبناء موظفيها المتفوقين في الثانوية العامة 296932690_5360973097332057_8420969462616519932_n 296780350_5360973063998727_7014015124875491554_n 296427507_5360973080665392_1840656191580485047_n
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