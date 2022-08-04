أوقاف غزة والكلية الجامعية يبحثان سبل التعاون المشترك

غزة- الرأي

بحث مدير أوقاف غزة م. محمد أبو سعدة سبل التعاون المشترك مع نائب رئيس الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية للشؤون الأكاديمية د. تامر اشتيوي، وآليات الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الكلية بما يخدم الدعاة والوعاظ في وزارة الأوقاف, بمشاركة رئيس قسم الدعوة والإرشاد أ. محمد قنيطة ورئيس قسم العمل النسائي أ. تغريد مريش.



بدوره أوضح أبو سعدة أن التعاون يهدف إلى تنفيذ برامج دعوية مشتركة، ومناقشة آليات الاستفادة من خدمات الكلية، مبيناً أن الكلية الجامعية لها دور مهم في نشر تعاليم ديننا الإسلامي من خلال التخصصات الشرعية، التي تساهم في تخريج الأجيال الدعوية التي تحمل همّ دينها ووطنها.



من جهته استعرض شتيوي الجهود التي تبذلها الكلية لطلاب الشريعة من أجل الارتقاء بهم بما يحقق الأهداف المطلوبة، معرباً عن سعادته بالتعاون مع وزارة الأوقاف وتوقيع الاتفاقيات معها لما بخدم المصلحة العامة والمشتركة.