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ديوان الفتوى والتشريع يُعد (23) تشريع خلال يوليو الماضي

04 آب / أغسطس 2022 02:02

ديوان الفتوى والتشريع يُعد (23) تشريع خلال يوليو الماضي(1)
ديوان الفتوى والتشريع يُعد (23) تشريع خلال يوليو الماضي(1)

غزة- الرأي
أفاد التقرير الشهري لديوان الفتوى والتشريع بغزة أنه تم صياغة ومراجعة وتدقيق (8 تشريعات خلال يوليو الماضي، بواقع عدد (23) من القوانين واللوائح والأنظمة.


وبيَن التقرير أن الديوان أصدر (30) استشارة قانونية، وقام بصياغة ومراجعة (76) تشريع بعد الإقرار تمهيداً لنشرها في الجريدة الرسمية، إلى جانب توزيع وبيع (12) إصدار من إصدارات ديوان الفتوى والتشريع.


واستعرض التقرير الأنشطة القانونية التي قام بها الديوان منها إعداد (3) أوراق عمل ودليل إجرائي قانوني بالإضافة إلى المشاركة في (22) لجنة ولقاء قانوني، والمشاركة في (5) ورش عمل متخصصة.


وأوضح التقرير أن الديوان قام بإعادة طباعة (11) عدد من أعداد الجريدة الرسمية النافذة، مبيناً أنه تم فرز وتصنيف تشريعات بواقع (2) تشريع، وإضافة (14) مطبوع قانوني للموقع الإلكتروني الخاص بالديوان.


وأضاف التقرير العديد من الأنشطة المتخصصة في القيادة والتخطيط وتجويد الأداء والموارد البشرية والمالية، ونظم تكنولوجيا المعلومات.

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