الصحة تطلق برنامج المسح الميداني للأمراض المزمنة

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الصحة صباح اليوم الخميس، عن إطلاق برنامج المسح الوطني الميداني للأمراض المزمنة بالتعاون مع المعهد الوطني للصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية حيث يستمر البرنامج لمدة ستة أسابيع ابتداء من يوم السبت القادم السادس من الشهر الحالي .

وقال د. ماهر شامية مدير عام الرعاية الصحية الاولية خلال كلمته ، إن البرنامج يهدف لرصد الأمراض المزمنة من خلال زيارات لعينات عشوائية من السكان وإجراء الفحوصات الطبية والمخبرية لهم مستهدفا الفئة العمرية ما بين 18 و 69 عام .

وأضاف د. شامية أن المتوقع من نتائج النظام المسحي سيسهم في تعزيز البرامج الصحة الوقائية والعلاجية المقدمة من خلالنا في وزارة الصحة أو من خلال شركائنا العاملين في القطاع الصحي علماً أن البرنامج المسحي سيشمل كل مناطق قطاع غزة والضفة القدس .

وتحدث د. شامية أن عوامل الخطورة هي عوامل لها علاقة بالنظام الغذائي الغير سليم أو النظام البدني الغير سليم أو الممارسات الحياتية غير الصحية وأهمها السمنة والتدخين والنظام غير الصحي وضعف النشاط البدني , مشيرا الى أن 70 % من إجمالي الوفيات في العالم هي نتاج الأمراض المزمنة ومضاعفاتها ك أمراض السكر والضغط والقلب والسرطانات .

وبين د. شامية أنه و بناءً على نتائج الدراسة سيتم العمل على تدشين سياسات تساعد للحد من عوامل الخطورة وتأثيراتها على الأمراض المزمنة ومعالجتها والوقاية منها والحد من المضاعفات المترتبة عليها وصولاً إلى حالة صحية سليمة للفرد والمجتمع .

ودعا د. شامية المواطنين الكرام الى المساهمة الفاعلة في إنجاح هذه الحملة من خلال إتاحة الفرصة كاملة للفرق المتحركة ميدانياً في كافة محافظات قطاع غزة .