الاقتصاد تعلن تأجيل مواعيد الانتخابات للغرف التجارية بمحافظات غزة

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني تأجيل مواعيد الانتخابات للغرف التجارية بمحافظات غزة للوصول إلى مواعيد توافقية بين المحافظات الجنوبية والشمالية.

وقالت الوزرة في بيان لها اليوم الخميس:" إنه بناءً على الاجتماع الذي عقد اليوم وضم وكيل الوزارة م.عبد الفتاح الزريعي مع رؤساء الغرف التجارية في المحافظات الجنوبية، واستجابة لطلب رؤساء الغرف التجارية بشأن تأجيل موعد الانتخابات لمجالس إدارة الغرف التجارية، لإتاحة الفرصة للتوافق على إجراء الانتخابات في مواعيد محددة بالتزامن مع المحافظات الشمالية، وتغليباً للمصلحة العامة ولتوفير البيئة المناسبة لتشكيل مجالس إدارة فعالة، وللمحافظة على وحدة القطاع الخاص التجاري، لما لذلك من دور في تعزيز الاقتصاد الوطني وتطويره".

وأكدت الوزارة على استكمال الاستعدادات لدى جميع الغرف لإجراء الانتخابات التوافقية.