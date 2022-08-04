الحكم المحلي تعقد برنامج تدريبي حول نظام النزاهة في الهيئات المحلية

غزة- الرأي

افتتحت وزارة الحكم المحلي بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان وجمعية رؤيا لتنمية القدرات برنامج تدريبي لبناء قدرات أعضاء وعضوات المجالس المحلية في قطاع غزة حول نظام النزاهة الوطني ومؤشر الشفافية في أعمال الهيئات المحلية الفلسطينية، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 27 يوليو.



وحضر اللقاء الذي تم عقده في مطعم سيدار غزة، أعضاء وعضوات المجالس المحلية للهيئات المحلية في قطاع غزة منها بلدية رفح، بلدية النصيرات، وبلدية البريج، وبلدية جباليا، بلدية المغازي، وبلدية دير البلح، بلدية الزهراء، وبلدية المصدر، وبلدية بيت لاهيا.



حيث كان مدة اللقاء التدريبي يومان ، اليوم التدريبي الأول بعنوان " دور أعضاء المجالس المحلية في بناء نظام النزاهة الوطني "، وتلاه اليوم التدريبي الثاني والذي كان بعنوان " مؤشر الشفافية في أعمال الهيئات المحلية الفلسطينية في قطاع غزة .



بدورها أعربت م.منى سكيك مدير عام وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي عن شكرها لائتلاف أمان على تعاونها في مجال التدريب ، مؤكدة على أن مؤشرات النزاهة والشفافية من المؤشرات المهمة في تقييم البلديات ، وأنه من خلال هذا المؤشرات تزداد فرصة حصول الهيئات المحلية على التمويل من قبل الهيئات المحلية .



وفيما يخص تقييم أداء الهيئات المحلية فقد عرجت م.سكيك على أن هناك تجربة هي الأولى على مستوى فلسطين كانت قد طبقتها وزارة الحكم المحلي وذلك عبر تقييم أداء الهيئات المحلية ورؤساء هذه الهيئات، وقد تضمنت الأداة 150 مؤشر قياس.



وتعتبر هذه السنة الأولى للعام 2022 تحت الدراسة لهذه المؤشرات ، وجاري العمل على تطوير وتجويد هذه المؤشرات ، بحيث تتضمن المزيد من المؤشرات الخاصة بالنزاهة والشفافية.



من جهة أخري أكد أ. محمود عبد الهادي مسؤول وحدة رفع الوعي في الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان، على دور النزاهة في عمل هيئات الحكم المحلي لتحسين دورها في جهود مكافحة الفساد واتخاذ التدابير الوقائية لدرء المخاطر المترتبة على الفساد ومختلف أنواعه، وذلك من خلال تحصين بيئة العمل وتعزيز استجابتها لمتطلبات النزاهة والشفافية والمساءلة بما ينعكس إيجاباً على تعزيز ثقة المواطنين بالهيئات المحلية بشكل خاص وهيئات القطاع العام.



وناقش الحضور خلال اللقاء مكونات وأهداف نظام النزاهة الوطني في الهيئات المحلية، وتم استعراض تحليلي بالاستناد إلى نتائج تقارير نظام النزاهة الوطني حول الفجوات في نظام النزاهة الوطني في الهيئات المحلية في قطاع غزة على مستوى الأدوار والمسئوليات والمهام.



وأكد الحضور في نهاية البرنامج على أهمية التخطيط لبناء نظام النزاهة الوطني وإدماجه في الهيئات المحلية، وإعداد وتطوير خطة عمل للتدخلات المطلوبة من الهيئات المحلية للاستجابة لمؤشر الشفافية في هذه الهيئات، والعمل على سد الفجوات والثغرات التي تعيق مستوى الشفافية في الهيئات المختلفة .