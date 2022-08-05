مولر ينتظر رقما مميزا فى الدوري الألماني

يبدأ بايرن ميونخ حملة الدفاع عن لقبه، عندما يحل ضيفها على نظيره فريق اينتراخت فرانكفورت، فى تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم الجمعة، فى اللقاء الذى سوف يستضيفه ملعب "دوتش بانك بارك"، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الألماني "بوندزليجا".

وسيكون توماس مولر نجم بايرن ميونخ على موعد مع رقم جديد، فى حال مشاركته مع الفريق البافارى خلال مواجهة الليلة، حيث سيصبح ثانى أكثر لاعب مشاركة فى منافسات البوندزليجا.

وسيخوض مولر مساء اليوم، مباراته رقم 416 فى الدوري الألماني، ليتساوى مع هانز جورج "كاتشي" شوارزنبيك، خلف جيرد مولر صاحب الـ 427 مباراة أكثر لاعبي بايرن ميونخ تاريخيا مشاركة فى الدوري الألماني.

ويخوض البايرن مباراة اليوم، وسط معنويات مرتفعة بعد التتويج بالسوبر الألماني للمرة العاشرة في تاريخه، عقب الفوز على لايبزيج 5-3 في مباراة مثيرة، على ملعب "ريد بول أرينا".

ويتسلح بايرن ميونخ تحت قيادة جوليان ناجلسمان، بعدد من أبرز اللاعبين على رأسهم الوافد الجديد السنغالي ساديو ماني، والذي سجل أولي أهدافه مع البافاري أمام لايبزيج بالسوبر الألماني، وساهم في التتويج باللقب المحلي.

كما يمتلك البايرن واحد من أفضل اللاعبين على مر تاريخه، وهو توماس مولر بالإضافة إلي جواو كيميتش وسيرجي جنابري وليروي ساني ودافيز وأوباميكانو، بالإضافة إلى المدافع الهولندى الجديد ماتياس دى ليخت القادم من يوفنتوس الإيطالي خلال الصيف الحالى.