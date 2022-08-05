أتلتيكو مدريد يكتسح قادش 4-1 ويفوز بكأس رامون دي كارانزا

اكتسح نادي أتلتيكو مدريد مضيفه قادش بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب "رامون دي كارانزا"، ضمن استعدادات الفريقين لخوض منافسات الموسم الجديد من بطولة الدوري الإسباني 2022-2023.

ويقيم نادي قادش سنويا مباراة على كأس رامون دي كارانزا، حيث وقع الاختيار على نادي أتلتيكو مدريد هذا الموسم.

جاءت أهداف المباراة كل من ألفارو موراتا، ساؤول نيجويز، دانييل واس، أنطوان جريزمان في الدقائق 13، 45، 47، 51 على التوالي لصالح نادي أتلتيكو مدريد، بينما سجل ألفارو خيمينيز في الدقيقة 87 هدف قادش الوحيد.

وشهدت المباراة عودة أنطوان جريزمان للتهديف من جديد بعد غياب دام 210 أيام منذ مباراة الروخيبلانكوس في كأس الملك أمام رايو ماجاداهوندا التي أقيمت يوم 6 يناير الماضي.

وجاء تشكيل قادش كالتالي: يفيد جيل؛ زالدا، كالا، فالي، لويس هيرنانديز، باتشا إسبينو؛ خوسيه ماري، أليكس فرنانديز، ألاركون؛ لوكاس بيريز ولوزانو.

بينما جاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي: أوبلاك؛ مولينا، واس، فيتسل، هيرموسو، شاول؛ كوك، ديبول؛ جريزمان، جواو فيليكس، وموراتا.