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زراعة رفح تكثف زياراتها الميدانية لمزارعي الخضار

05 آب / أغسطس 2022 07:51

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غزة-الرأي

نفذ قسمي الخضار، و وقاية النبات بدائرة الإرشاد وخدمات المزارعين بمحافظة رفح، جولة ميدانية على مزارعي الخضار بهدف تقديم الإرشادات الفنية اللازمة للحصول على إنتاج ذو جودة عالية.


وخلال الجولة تم التأكيد على إتباع برامج المكافحة المتكاملة للآفات،وتقديم الخدمات الإرشادية حول برامج التسميد وتنظيم عملية الري وكيفية الوقاية من أمراض التربة.


كما قام طاقم المهندسين بتقديم الإرشادات والتوجيهات الفنية اللازمة كافة، والتي تمثلت في كيفية الحد من انتشار الأمراض والافات الحشرية من خلال إتباع طرق المكافحة المتكاملة للآفات.
 

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