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الزراعة تتابع أصناف الخضار الجديدة الواردة إلى غزة

05 آب / أغسطس 2022 07:53

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غزة-الرأي
نفذت اللجنة المُكلفة في وزارة الزراعة، بمتابعة أصناف الخضار الجديدة الواردة إلى قطاع غزة جولة ميدانية على عدد من المزارع التي يتم فيها تجربة عدد من أصناف الخضار الجديدة لدى عدد من المزارعين الرياديين في جميع محافظات غزة كافة،اضافة إلى محررة حطين ومناطق زراعية أخرى .


وتأتي هذه الجولات استمراراً للجولات الميدانية التي تنفذها اللجنة في متابعة الأصناف الجديدة من الخضار التي يتم إدخالها إلى قطاع غزة بواسطة موردي التقاوي والبذور والشركات الزراعية،وذلك في إطار متابعة وزارة الزراعة و ضبطها لمدخلات الإنتاج الزراعي.


وتسعى وزارة الزراعة لحماية المزارع الفلسطيني، ومساعدته في اختيار أفضل الأصناف من حيث الجودة والإنتاجية وأكثرها ملائمة للظروف الجوية والحد من تداول الأصناف والبذور غير المعتمدة عملاً بالخطة الاستراتيجية لوزارة الزراعة.

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