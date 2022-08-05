الأوقاف والأسرى يُطلقان حفل إشهار النسخة الإلكترونية من "مصحف الحفاظ

غزة-الرأي

أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع وزارة الأسرى ورابطة الأدباء والكتاب وإعلام الأسرى حفل إشهار النسخة الإلكترونية من "مصحف الحفاظ " في ضبط وتوجيه فواصل الآيات في متشابه الألفاظ برواية حفص عن عاصم" للأسير المقدسي رمضان عيد مشاهرة, وذلك ضمن حفل مشترك مع ذويه في منطقة العيزرية قضاء القدس عبر برنامج الـZOOMالالكتروني.



وخلال كلمة له أشاد وكيل وزارة الأوقاف د. عبد الهادي الأغا بمصحف الحُفاظ للمتشابهات للأسير رمضان مشاهرة وإخراجه الإبداعي الفريد من خلف أسوار سجون الاحتلال الإسرائيلي، داعياً المولى أن تُتوج طباعة نسخه في مدينة القدس، مشرفاً عليها المشاهرة بصحبة جميع الأسرى المحررين من سجون الاحتلال بالقريب العاجل.



بدوره، أكد وكيل وزارة الأسرى أ. بهاء المدهون أن المشاهرة استطاع أن يُحقق رقماً صعباً من داخل الأسوار، مبرهناً أن الإبداع لا تقيده حدود، منوهاً بأن غالبية الأسرى وذويهم حاصلين على شهادات عليا ومنجزات إبداعية في الـتأليف من مختلف التخصصات العلمية الهادفة.



يُذكر أن مصحف الحفاظ للمشاهرة قام على تقريظه مجموعة من العلماء الكبار منهم شيخ القدس عكرمة صبري، ود. نصر الدين الشاعر، ود. عبد الرحمن الجمل، ود. أحمد نوفل، و د. موسى المشاهرة ، ود. ضرار السيسي ود. انشراح عفانة، ود. نجوى القراقيش، وغيرهم من الأساتذة الأفاضل.



والأسير رمضان عيد مشاهرة" ابو حمزة" من مواليد جبل المكبر، سنة ٢٣/٩/١٩٧٦م, وهو مهندس مدني ومقاول بناء، اعتقل في عامي ١٩٩٧_١٩٩٨ بتهمة المشاركة في فعاليات انتفاضة الحجارة، والثانية من ٢٠٠٢ حتى اليوم، والحكم ٢٠ مؤبد بتهمة المشاركة في انتفاضة الأقصى.



كما حصل على ثلثي دراسة بكالوريوس علوم سياسية وعلاقات دولية في الجامعة العبرية وذلك قبل منعها من إدارة السجن، وأنهى عدة شهادات بكالوريوس ودبلوم في تأهيل الدعاة والتربية الإسلامية والتاريخ من جامعات غزة عبر التواصل عن بعد.