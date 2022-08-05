وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": 10 اصابات في 14 حادث سير خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية "محيسن" يشارك في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف والأسرى يُطلقان حفل إشهار النسخة الإلكترونية من "مصحف الحفاظ وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تتابع أصناف الخضار الجديدة الواردة إلى غزة وكالة الرأي الفلسطينية زراعة رفح تكثف زياراتها الميدانية لمزارعي الخضار وكالة الرأي الفلسطينية المعتقل عواودة يواصل إضرابه عن الطعام لليوم ال 145 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يمدد الاعتقال الإداري للأسيرة شروق البدن وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم الجمعة وكالة الرأي الفلسطينية "الطقس " حار الى شديد الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية فيسبوك يغلق ميزة التسوق المباشر للتركيز على Reels
أخبار » الأخبار الحكومية

بالتعاون مع رابطة الأدباء والكتاب

الأوقاف والأسرى يُطلقان حفل إشهار النسخة الإلكترونية من "مصحف الحفاظ

05 آب / أغسطس 2022 07:55

111
111

غزة-الرأي
أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع وزارة الأسرى ورابطة الأدباء والكتاب وإعلام الأسرى حفل إشهار النسخة الإلكترونية من "مصحف الحفاظ " في ضبط وتوجيه فواصل الآيات في متشابه الألفاظ برواية حفص عن عاصم" للأسير المقدسي رمضان عيد مشاهرة, وذلك ضمن حفل مشترك مع ذويه في منطقة العيزرية قضاء القدس عبر برنامج الـZOOMالالكتروني.


وخلال كلمة له أشاد وكيل وزارة الأوقاف د. عبد الهادي الأغا بمصحف الحُفاظ للمتشابهات للأسير رمضان مشاهرة وإخراجه الإبداعي الفريد من خلف أسوار سجون الاحتلال الإسرائيلي، داعياً المولى أن تُتوج طباعة نسخه في مدينة القدس، مشرفاً عليها المشاهرة بصحبة جميع الأسرى المحررين من سجون الاحتلال بالقريب العاجل.


بدوره، أكد وكيل وزارة الأسرى أ. بهاء المدهون أن المشاهرة استطاع أن يُحقق رقماً صعباً من داخل الأسوار، مبرهناً أن الإبداع لا تقيده حدود، منوهاً بأن غالبية الأسرى وذويهم حاصلين على شهادات عليا ومنجزات إبداعية في الـتأليف من مختلف التخصصات العلمية الهادفة.


يُذكر أن مصحف الحفاظ للمشاهرة قام على تقريظه مجموعة من العلماء الكبار منهم شيخ القدس عكرمة صبري، ود. نصر الدين الشاعر، ود. عبد الرحمن الجمل، ود. أحمد نوفل، و د. موسى المشاهرة ، ود. ضرار السيسي ود. انشراح عفانة، ود. نجوى القراقيش، وغيرهم من الأساتذة الأفاضل.


والأسير رمضان عيد مشاهرة" ابو حمزة" من مواليد جبل المكبر، سنة ٢٣/٩/١٩٧٦م, وهو مهندس مدني ومقاول بناء، اعتقل في عامي ١٩٩٧_١٩٩٨ بتهمة المشاركة في فعاليات انتفاضة الحجارة، والثانية من ٢٠٠٢ حتى اليوم، والحكم ٢٠ مؤبد بتهمة المشاركة في انتفاضة الأقصى.


كما حصل على ثلثي دراسة بكالوريوس علوم سياسية وعلاقات دولية في الجامعة العبرية وذلك قبل منعها من إدارة السجن، وأنهى عدة شهادات بكالوريوس ودبلوم في تأهيل الدعاة والتربية الإسلامية والتاريخ من جامعات غزة عبر التواصل عن بعد.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

التجمع الكشفي الأهلي الفلسطيني يشارك بمخيم الصداقة الكشفي الإسلامي التركي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟