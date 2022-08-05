"محيسن" يشارك في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة

غزة-الرأي

شارك رئيس الهيئة العامة للشباب والثقافة الأستاذ أحمد محيسن، أمس الأربعاء، في حفل تكريم أوائل طلبة الثانوية العامة على مستوى مديريات قطاع غزة تحت شعار "فوج العهد والوعد".

وقال محيسن في كلمة له خلال الحفل، نتقدم بالتهنئة لأبنائنا الطلبة وذويهم على النتائج المميزة التي حققوها في الثانوية العامة، والتي تُعد بداية الطريق نحو النجاح والتميز في الحياة العلمية والعملية.



ودعا رئيس الهيئة الطلبة إلى ضرورة التمسك بالعلم والإصرار على النجاح والتفوق لتحقيق نجاحات علمية ومهنية، وأن يكون لهم دور مهم وريادي في بناء الوطن وفي مختلف المجالات.



وأكد محيسن أن النتائج المميزة التي حققها طلبة الثانوية العامة تؤكد على أن الشعب الفلسطيني لن ينكسر رغم كل المحاولات التي يبذلها الاحتلال لزرع اليأس والانكسار في نفوس أبناءه خاصة شريحة الشباب والطلائع.



وتخلل الحفل فقرات فنية وفلكلور شعبي مستوحاة من التراث الفلسطيني، إضافة إلى تكريم الطلبة المتفوقين وتقديم الهدايا وسط أجواء احتفالية وتفاعل من أهالي الطلبة والحاضرين.

