أوقاف الوسطى تنظم يوماً علمياً بعنوان "ميراث النبوة هدايات الطريق"

غزة-الراي

نظم قسم الدعوة والإرشاد بمديرية أوقاف محافظة الوسطى يوماً علمياً بعنوان "ميراث النبوة هدايات الطريق" بالتعاون مع الدائرة الدعوية ومجموعة غزة للعلوم الشرعية بحضور ثلة من العلماء والمشايخ المميزين على مستوى القطاع، ومشاركة أكثر من 150 طالب علم.



بدوره، أكد د. مصعب درويش رئيس قسم الدعوة والإرشاد أن القسم يسعى لتخريج طلبة شرعيين يتعلمون أمور دينهم من هدي النبوة والميراث الثمين الذي تركه لنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شاكرا الجهود التي بذلك من الجهات الشريكة لإنجاح هذ اليوم العلمي بكافة تفاصيله.



من جهته ،شكر أ. محمد أبو العرج مسؤول الدائرة الدعوية بدير البلح الجهود التي بُذلت للوصول لهذا العمل الدعوي النوعي على مستوى القطاع، مضيفاً: "ما يقدم اليوم من علوم شرعية وسطية معتدلة تحقق غرضها بمنفعة للطالب المتعلم وكذلك للمواطن المتلقي".

