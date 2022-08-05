أوقاف الشمال تُكرم 200 طالب من خريجي الدورات العلمية

غزة-الراي

كرم قسم الدعوة والإرشاد بمديرية أوقاف الشمال 200 طالب من خريجي الدورات العلمية المختلفة خلال حفل نظمته في مقر المديرية، بحضور مدير المديرية د. مرسى سلمان، ورئيس القسم أ. مطيع السيلاوى، ولفيف من رؤساء الأقسام والموظفين.



بدوره أوضح سلمان أهمية الدورات في الارتقاء بالمستوى العلمي والايماني لطلبة العلم، وتبليغ الرسالة الدعوية ونشرها بين الناس، مبيناً أن مديريته بصدد تنفيذ مجموعة أخرى من الدورات العلمية بمشاركة نخبة من المدرسين ذو الكفاءة والمهارة العالية خلال المرحلة المقبلة.



واشاد سلمان بجهود قسم الدعوة والإرشاد ومتابعتهم لإنجاز ملف الدورات العلمية وزيادة الخبرات والعلوم الدينية النافعة، من أجل توصيلها للعالمين ونشر الرحمة والخير بينهم.

