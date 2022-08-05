الزكاة بالأوقاف تعقد دورة اسعافات أولية

غزة-الراي

عقدت دائرة البحث الاجتماعي بالإدارة العامة للزكاة دورة تدريبية حول الإسعافات الأولية للإصابات المنزلية بالشراكة مع مستشفى الوفاء الخيري لمجموعة من السيدات المستهدفات ضمن برامج الزكاة المختلفة بواقع 4 ساعات تدريبية.



وأثنى المدير العام للإدارة العامة للزكاة أ. أسامة اسليم على مستوى التعاون وتنفيذ النشاط التشاركي مع مستشفى الوفاء للتأهيل، لافتاً إلى أن الزكاة تسعى دوماً لتعزيز مستوى التعاون مع كافة المؤسسات المختلفة بما يعود بالنفع على الفئات والشرائح التي تتعامل معها الادارة.



بدوره، أوضح مدير دائرة البحث الاجتماعي أ. محمود البيك أن دائرته تسعى جاهدة لعقد المزيد من الدورات التدريبية التي يهتم بها ربات البيوت, منوهاً بأن تنفيذ الدورة يأتي ضمن النشاط التطويري التي تنتهجه الدائرة في مجالات التنمية البشرية وتطوير القدرات المعرفية

