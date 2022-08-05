أربعة شهداء و19 إصابة في قصف الاحتلال لغزة

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، عن استشهاد أربعة مواطنين وإصابة 19 اخرين، جراء استهدف جيش الاحتلال، لعدة مناطق في قطاع غزة.

وأكد مراسل وكالة الرأي، أن الاحتلال شن غارة استهدف فيها الشقة السابعة من برج فلسطين في شارع الشهداء في غزة، واستهدف الاحتلال أيضًا أراض زراعية شمال وجنوب قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، عن إصابة عدد من المواطنين جراء استهداف الاحتلال بأرض زراعية في خان يونس.

وأعلن المتحدث باسم الجيش أن الجيش بدأ باستهداف عدة مناطق في قطاع غزة، وأطلق اسم "الفجر" على العدوان الذي يشنه على قطاع غزة.