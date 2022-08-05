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8 شهداء و44 إصابة جراء استمرار عداون الاحتلال على غزة

05 آب / أغسطس 2022 05:04

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غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، عن استشهاد ثمانية مواطنين بينهم طفلة "5 أعوام" وإصابة 44 اخرين، جراء استهدف جيش الاحتلال، لعدة مناطق في قطاع غزة.

وأكد مراسل وكالة الرأي، أن الاحتلال شن غارة استهدف فيها الشقة السابعة من برج فلسطين في شارع الشهداء في غزة، واستهدف الاحتلال أيضًا أراض زراعية شمال وجنوب قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، عن رفع حالة الجهوزية والاستعداد في كافة المستشفيات ومحطات الاسعاف في قطاع غزة.

وأعلن المتحدث باسم الجيش أن الجيش بدأ باستهداف عدة مناطق في قطاع غزة، وأطلق اسم "الفجر" على العدوان الذي يشنه على قطاع غزة.

قصف برج فلسطين عداون الاحتلال
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