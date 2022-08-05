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الإعلام الحكومي: رفع درجة الجهوزية الحكومية للتعامل مع العدوان

05 آب / أغسطس 2022 05:49

غزة- الرأي:

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، عن رفع درجة جهوزية المؤسسات الرسمية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع عدوان الاحتلال.

وقال المكتب في بيان له، "تم رفع درجة الجهوزية والاستعداد لدى كافة المؤسسات الرسمية، والتوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذا الاعتداء الاحتلالي الغاشم، بما يضمن استمرار أداء الخدمات لأبناء شعبنا".

وأهاب المكتب الإعلامي الحكومي، بنشطاء مواقع التواصل الإجتماعي لعدم النقل عن وسائل إعلام العدو، وترك الأمر للمختصين في وسائل الإعلام، الذين يدققون في رواية المحتل.

وطالب الجميع بعدم التهافت في النشر وتحري المعلومات من مصادرها الرسمية، سواء الطبية أو الميدانية.

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