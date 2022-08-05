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الاقتصاد تطمئن المواطنين بتوفر كافة السلع الأساسية

05 آب / أغسطس 2022 09:44

غزة – الرأي:

أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني رسالة طمأنة للمواطنين بتوفر كافة السلع الأساسية ومستلزمات الانتاج في المحلات والأسواق والمحلات التجارية في قطاع غزة.


وطالبت الوزارة المواطنين بعدم التهافت على شراء المواد والسلع زيادة على الحاجة الاعتيادية وان السلع من الدقيق والمواد التموينية والمحروقات بكافة أنواعها متوفرة وكافية وبكميات تلبي حاجات المواطنين.


وبينت الوزارة انها اوعزت لجمعية أصحاب المخابز بفتح المخابز اليوم الجمعة والعمل على انتاج وتوفير الخبز للمواطنين حتى ساعات متأخرة من الليل.


وقالت الوزارة منذ بداية التصعيد تم الايعاز لطواقم الوزارة بالعمل طمن خطة الطوارئ لمتابعة ومراقبة حركة السلع والأسعار.


وشددت الوزارة انها لن نسمح برفع الأسعار او الاحتكار تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني الكريم، مطالبة التجار وأصحاب المحلات التجارية بالوقوف الي جانب أبناء شعبا.

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