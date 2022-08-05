المكتب الإعلامي الحكومي يصدر محددات إعلامية مهمة

غزة - الرأي:

أصدر المكتب الإعلامي الحكومي محددات إعلامية مهمة في ظل العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة الجمعة 5-8-2022م.

وفيما يلي المحددات/

⭕️ محددات إعلامية صادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي

???? الجمعة 5-8-2022

????في ضوء العدوان الصهيوني المتواصل على شعبنا، فإننا نقدر الدور الهام الذي تقوم به وسائل الإعلام في مواكبة الأحداث، ومسئوليتها الكبيرة في تمتين جبهتنا الداخلية، وعليه نؤكد على العمل وفقا للمحددات التالية :

????التأكيد أن العدوان هو استمرار لاعتداءات الاحتلال وجرائمه المتواصلة في كل الأراضي الفلسطينية، وهو وحده من يتحمل مسؤولية هذا العدوان وتداعياته.

????الاحتلال لن ينجح في تمرير سياساته على شعبنا ومقاومته أو ينال من وحدتنا وصمودنا، وجريمته اليوم محاولة لتقديم قربان لحصد الأصوات في البازار الانتخابي (الاسرائيلي) ولكنها ستبوء بالفشل، وسيجر أذيال الخزي والعار.

????المقاومة الفلسطينية واحدة موحدة ، وستدافع عن شعبنا وأهلنا في غزة بكل ما تملك ولن تقف مكتوفة الأيدي إزاء جرائم الاحتلال، وهي ملتزمة بالرد على جرائم الاحتلال.

????استحضار دور الساحات الخارجية وضرورة استنطاق الشخصيات المؤثرة والداعمة لحق شعبنا، وابراز ازدواجية المعايير التي يحتكم لها المجتمع الدولي.

????ضرورة اعتماد أخبار الشهداء والجرحى من مصادرها الرسمية وهي وزارة الصحة .

????الانتباه لكل الاشاعات التي يتم تداولها والأخبار المفبركة والمدسوسة في إطار الحرب النفسية ودحضها وفضح مروجيها ومن يقف وراءهم .

????الانتباه واليقظة عند النقل عن إعلام الاحتلال، وفلترة ما يخدم دعاية الاحتلال ويؤثر سلبا على شعبنا .

* وختاما أنتم اليوم على ثغر مهم وفي طليعة المدافعين عن شعبكم بالكلمة والصورة، فكونوا كما عهدناكم على قدر المسئولية وعند ظن شعبكم بكم.*

المكتب الإعلامي الحكومي