القدرة: الاحتلال يُركز في استهداف المناطق السكنية مما يرفع عدد الضحايا

غزة – متابعة الرأي:

أكدت وزارة الصحة أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" تركز في استهداف المناطق السكنية مما يرفع عدد الضحايا من الاطفال والنساء والمدنيين والاصابات الحرجة.

وقال د. أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة خلال حديثه عبر "قناة الجزيرة الفضائية" أن عدد الشهداء بلغ 10 حتى الآن، وإصابة 75 مواطن منذ بدء العدوان الاسرائيلي على محافظات قطاع غزة ، وأن من بين الشهداء طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات ، وسيدة تبلغ 23 سنة.

وأكد على أن وزارة الصحة ومنذ لحظة بداية العدوان أعلنت رفع الجهوزية والاستعداد في كافة المستشفيات ومحطات الإسعاف، مبينا أن الطواقم الطبية لا تزال في غرف العمليات والعناية المركزة تقوم بالرعاية الطبية الفائقة والتعامل مع مختلف الاصابات الحرجة.

وبين أن المستشفيات تعمل وفق الامكانيات المتاحة والمحدود جراء الحصار "الإسرائيلي" المستمر منذ 15 سنة، موضحا أن العدوان "الإسرائيلي" يتزامن مع استمرار الحصار الذي يهدف الى انهاك المنظومة الصحية وجعلها تعاني من نقص حاد في 40 % من الأدوية الاساسية و32% من والمستهلكات الطبية و 60% من لوازم المختبرات وبنوك الدم.

وأضاف: "العدوان الاسرائيلي يتزامن مع منع الاحتلال لادخال 14 جهاز اشعة ومنع ادخال قطع الغيار للاجهزة الطبية والتشخيصية مما يؤثر على عمل الطواقم الطبية في الاقسام الحساسة".

ودعى القدرة باسم وزارة الصحة كافة الشركاء من المؤسسات الدولية والاغاثية والاشقاء في قطر الخير وكافة محبي الشعب الفلسطيني الى سرعة تلبية احتياجات الوزارة الصحية.