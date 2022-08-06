العدوان على غزة لحظة بلحظة

غزة – الرأي:

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ عصر أمس الجمعة، حيث بلغ عدد الشهداء 11 شهيداً فيما جرح العشرات من المواطنين.

وقالت وزارة الصحة إن عدد الشهداء وصل حتى الآن إلى أحد عشر شهيداً بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 اعوام وسيدة تبلغ من العمر 23 عاماً، فيما وصل عدد الإصابات إلى 69 إصابة بجراح مختلفة.

وبدأ الاحتلال عدوانه أمس بقصف شقة سكنية في برج فلسطين بشارع الشهداء غرب مدينة غزة، حيث ارتقى عدد من الشهداء على رأسهم قائد شمال غزة بسرايا القدس تيسير الجعبري.

وفيما يلي متابعة لتطورات الوضع في غزة لحظة بلحظة:

9:30 صباحاً/ وزارة الصحة/ شهيد واصابة 4 مواطنين بجراح مختلفة منذ صباح اليوم.

9:20 صباحاً/ طائرات حربية إسرائيلية تقصف موقعًا شمالي غربي بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

9:00 صباحاً/ طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف أرضا زراعية بحي الشجاعية شرق غزة

8:33 صباحاً/ شهيد وجريح في قصف إسرائيلي لأرض زراعية شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة

8:25 صباحاً/ نقل عدد من الإصابات جراء قصف مجموعة من المواطنين في منطقة الزنة شرقي بلدة بني سهيلا جنوبي قطاع غزة

8:02 صباحاً/ طائرات حربية إسرائيلية بدون طيار تقصف أرضًا شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة

03:12 صباحاً/ طائرات حربية إسرائيلية تقصف من جديد موقعا لسرايا القدس جنوبي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة

11:42 مساء/ تجدد القصف الإسرائيلي لموقع حطين التابع لسرايا القدس غربي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة

11:40مساء/ عدة غارات إسرائيلية في خانيونس جنوبي قطاع غزة

11:35 مساء/ إصابات في قصف إسرائيلي في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة

11:25 مساء/ غارات جوية إسرائيلية على موقع جنوبي دير البلح وسط قطاع غزة

11:23مساء/ غارة إسرائيلية جديدة على موقع للمقاومة قرب مفترق نتساريم جنوب مدينة غزة

10:25 مساء/ وزارة الصحة: 10 شهداء من بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 اعوام وسيدة تبلغ من العمر 23 عاما واصابة 75 مواطنا بجراح مختلفة

10:25 مساء/ سقوط صاروخ قبة في أرض زراعية قرب مدرسة أبو عبيدة غربي بيت لاهيا واشتعال النيران في المكان

9:50 مساء/ استهدافات في خانيونس لمواقع تابعة للمقاومة وأراض زراعية.

9:40 مساء/ إصابات بقصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

9:30 مساء/ مقاتلات الاحتلال تقصف موقعًا للمقاومة في محررة نتساريم بعديد الصواريخ.

9:25مساء/ غارة جوية إسرائيلية على أرض قرب مفترق عزبة بيت حانون شمالي قطاع غزة دون إصابات.

7:52 مساء/ طائرات حربية إسرائيلية تقصف موقعًا للمقاومة في محررة نتسريم جنوبي مدينة غزة.

7:47 مساء/ وزارة الصحة: 10 شهداء بينهم طفلة (5 أعوام) وسيدة (23 عامًا) و55 إصابة حتى اللحظة بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

7:33 مساء/ قصف إسرائيلي شرقي حي الشجاعية شرقي مدينة غزة وتصاعد الدخان من المكان المُستهدف.

5:17 مساء/ وزارة الصحة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 4 بينهم طفلة (5 أعوام) في العدوان الإسرائيلية المستمر على قطاع غزة.

5:13 مساء/ الجهاد الإسلامي: تنعى الحركة وذراعها العسكري "سرايا القدس" القائد الجهادي الكبير تيسير الجعبري "أبو محمود" الذي ارتقى شهيدا في جريمة اغتيال صهيونية غادرة استهدفته في مدينة غزة.

5:11 مساء/ وزارة الصحة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 2 وإصابة 19 آخرين في العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة.

5:04 مساء/ وزارة الصحة: استشهاد مواطن واصابة 15 آخرين في العدوان الإسرائيلي على غزة حتى اللحظة

4:40 مساء / قصف مرصد لسرايا القدس في منطقة الفخاري شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة

4:24 مساء / إصابة 4 مواطنين بينهم طفلان جراء قصف من طائرات حربية بدون طيار غربي محافظة خان يونس.

4:22 مساء/ طائرات الاحتلال تستهدف عدة مراصد للمقاومة في أنحاء متفرقة من القطاع.

4:20 مساء/ استهداف شقة سكنية في شارع الشهداء بمدينة غزة، ما أسفر عن شهداء وإصابات.