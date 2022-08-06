إيقاف محطة توليد الكهرباء الوحيدة بغزة عن العمل

غزة – الرأي:

أعلنت سلطة الطاقة في قطاع غزة اليوم السبت، أنه سيتم إيقاف محطة توليد الطاقة عم العمل بشكل كامل، ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهراً.

وأشارت السلطة في بيان لها، أن قرار توقيف المحطة يأتي بسبب الظروف الراهنة وعدم التمكن من توريد الوقود اللازم لتشغيلها.

وقالت: "بهذا الإعلان يصل ما يتوفر من الطاقة في غزة إلى 120ميجا واط من الكهرباء، في الوقت الذي تحتاج فيه غزة يوميا في فصل الصيف إلى ما يزيد عن 500ميجا واط".

وأوضحت أنه بعد هذا التوقف سيصل جدول توزيع الكهرباء على المنازل بواقع أربع ساعات وصل مقابل 12 ساعة فصل.