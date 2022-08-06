وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2315) السبت 6/8/2022 وكالة الرأي الفلسطينية إيقاف محطة توليد الكهرباء الوحيدة بغزة عن العمل وكالة الرأي الفلسطينية دعوات شبابية للمشاركة في وقفات دعم لغزة بالداخل المحتل وكالة الرأي الفلسطينية المعتقل عواودة يواصل إضرابه عن الطعام لليوم ال 146 وكالة الرأي الفلسطينية المقاومة تتصدى لعدوان الاحتلال المستمر على قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية دعوات استيطانية لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى غداً وكالة الرأي الفلسطينية جوجل تطرح تحديث ChromeOS 104 تعرف على أبرز مميزاته الجديدة وكالة الرأي الفلسطينية كيفية تنزيل Google Chrome وتثبيته على جهاز Mac فى 5 خطوات وكالة الرأي الفلسطينية كيفية الانتقال إلى وضع الشاشة الكاملة فى Google Chrome وكالة الرأي الفلسطينية تعرفي على كيفية التخلص من (البق) في منزلك
أخبار » الأخبار الحكومية

كهرباء غزة: توقف محطة التوليد سيفاقم الوضع الإنساني

06 آب / أغسطس 2022 11:53

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة – الرأي:

أعلنت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، أنها أبلغت من قبل سلطة الطاقة بشكل رسمي، بقرار توقيف العمل بشكل كامل في محطة التوليد.

وأشار الشركة في بيان لها أن قرار توقيف المحطة جاء بعد فقدان أي أمل في إمكانية استئناف توريد الوقود وبسبب نفاذ الكميات داخل مخازن المحطة.

وأكدت أن هذا التوقف سيؤدي إلى خسران كمية كهرباء كبيرة وبالتالي سيؤثر ذلك على كافة المرافق والمنشآت الحيوية في غزة وسيفاقم من الوضع الإنساني.

ودعت المواطنين والمستشفيات والمؤسسات والبلديات وكافة المرافق بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة بالخصوص.

وطالبت جميع الأطراف للتدخل العاجل والسماح بإدخال شحنات الوقود اللازمة لتشغيل محطة التوليد وتوفير كهرباء عاجلة لقطاع غزة لوقف التدهور الخطير المتوقع على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

التجمع الكشفي الأهلي الفلسطيني يشارك بمخيم الصداقة الكشفي الإسلامي التركي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟