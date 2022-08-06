كهرباء غزة: توقف محطة التوليد سيفاقم الوضع الإنساني

غزة – الرأي:

أعلنت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، أنها أبلغت من قبل سلطة الطاقة بشكل رسمي، بقرار توقيف العمل بشكل كامل في محطة التوليد.

وأشار الشركة في بيان لها أن قرار توقيف المحطة جاء بعد فقدان أي أمل في إمكانية استئناف توريد الوقود وبسبب نفاذ الكميات داخل مخازن المحطة.

وأكدت أن هذا التوقف سيؤدي إلى خسران كمية كهرباء كبيرة وبالتالي سيؤثر ذلك على كافة المرافق والمنشآت الحيوية في غزة وسيفاقم من الوضع الإنساني.

ودعت المواطنين والمستشفيات والمؤسسات والبلديات وكافة المرافق بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة بالخصوص.

وطالبت جميع الأطراف للتدخل العاجل والسماح بإدخال شحنات الوقود اللازمة لتشغيل محطة التوليد وتوفير كهرباء عاجلة لقطاع غزة لوقف التدهور الخطير المتوقع على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.