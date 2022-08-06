غزة - الرأي:

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية بقطاع غزة، عن كشف المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد.

وقالت الهيئة إن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الثانية، والثالثة حتى الرقم (150) من كشف (2022/29).

كذلك السفر للحافلة الأولى فقط من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/30).

ودعت الهيئة المسافرين للتواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وأكدت على عدم السماح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

وطالبت من المسافرين إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

كذلك طلبت احضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.