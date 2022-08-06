التعليم: الاحتلال يتعمد قتل الأطفال والطلبة وندعو للجمة

غزة – الرأي:

أكدت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد قتل الأطفال والطلبة في انتهاك صارخ لكافة المواثيق والأعراف الدولية.

وبينت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، أن الاحتلال ينفذ سياسة خاصة في الإرهاب والترويع والضغط النفسي على الأطفال وهذا يترك آثاراً عميقة في نفسيات الأطفال من الصعب ترميمها.

وقالت: "إن الاحتلال يتعمد تدمير البنية التحتية التعليمية من خلال قصف المدارس والجامعات وذلك في إطار سياسته محاربة التعليم وفرض سياسة التجهيل".

ودعت الوزارة منظمة الأمم المتحدة ومنظمات الطفولة واتحادات الجامعات الدولية إلى ضرورة التحرك لوقف العدوان ومحاسبة الاحتلال على عدوانه تجاه الأطفال والمؤسسات التربوية.

وأوضحت أنه سُجّل خلال الساعات الماضية استشهاد طفلة الروضة آلاء قدوم، وطالبة الجامعة دنيانا العمور، وإصابة العشرات من الطلبة بجروح متنوعة، ناهيك عن الإرهاب النفسي الذي تقوم به قوات الاحتلال بحق الأطفال.

ولفتت إلى أن قوات الاحتلال قامت باستهداف المؤسسات التعليمية حيث طال القصف مقر جامعة القدس المفتوحة فرع شمال غزة وأدى إلى حدوث دمار كبير.