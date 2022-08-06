الصحة تحذر من توقف خدماتها بغزة خلال الـ 72 ساعة

غزة – الرأي:

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة بدء العد التنازلي لتوقف خدماتها الطبية خلال 72 ساعة، جراء توقف محطة توليد الكهرباء ونقص الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية.

وأعلنت الوزارة خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، وقف العمل في العيادات الخارجية في كافة المستشفيات، ووقف العمليات الجراحية المجدولة لإعطاء الفرصة الكاملة لإجراء العمليات الطارئة لضحايا العدوان المستمر.

وبينت أنها منذ اللحظة الأولى لبدء العدوان الإسرائيلي أعلنت رفع الجهوزية والاستعداد في كافة المستشفيات وخاصة أقسام الطوارئ والعمليات والعناية المركزة ومحطات الإسعاف .

وأوضحت أن الاحتلال الإسرائيلي يركز عدوانه في استهداف المناطق السكنية مما رفع عدد الضحايا من الأطفال والنساء والمدنيين والاصابات الحرجة .

وقالت: "الطواقم الطبية في المستشفيات تعمل وفق الإمكانيات المتاحة والمحدودة جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 15 سنة".

ولفتت إلى أن الواقع الدوائي في الوزارة يمر بأسوأ حالاته منذ سنوات حيث وصلت نسبة النقص في الأدوية الأساسية 40% , و32 % من المستهلكات الطبية، و60 % من لوازم المختبرات وبنوك الدم.

وأضافت "استمرار إغلاق حاجز بيت حانون أمام حركة المرضى المحولين للعلاج بالخارج وعدم ادخال حالات انقاذ الحياة يفاقم من وضعهم الصحي الصعب خاصة مرضى الأورام والقلب والذين يواجهون مصيرا مجهولاً".

وتابعت "لايزال الاحتلال الإسرائيلي يمنع ادخال 24 جهاز أشعة تشخيصية إضافة الى منع ادخال قطع الغيار اللازمة لصيانة أجهزة أخرى متعطلة، وهي مهمة في تقديم التدخلات الطارئة للجرحى في أقسام الطوارئ والعمليات والعنايات المكثفة".

وأشارت إلى أن انقطاع التيار الكهربائي يشكل تهديداً خطيراً على عمل الأقسام الحيوية في المستشفيات خاصة اقسام الطوارئ والعناية المركزة والعمليات وأقسام الغسيل الكلوي والمختبرات وحضانات الأطفال والمغاسل وأنظمة الاكسجين والغازات الطبية.

ولفتت إلى أن انقطاع التيار الكهربائي سيؤدي الى توقف محطات التحلية ومضخات الصرف الصحي وامداد المنازل بالمياه الأمر الذي قد يسبب كارثة صحية وإنسانية قاسية.

واستدركت "لجنة الطوارئ المركزية واللجان الفرعية في المناطق في حالة انعقاد مستمرة لمتابعة تطورات العمل في المستشفيات والمرافق الصحية لتعزيز الرعاية الطبية للجرحى وفق الإمكانيات المتاحة والمحدودة".

ودعت الوزارة كافة المؤسسات الدولية والإنسانية والاغاثية بالوقوف عند مسئولياتها للضغط على الاحتلال الاسرائيلي لمغادرة الحالات المرضية عبر حاجز بيت حانون والعمل الفوري على امداد المنظومة الصحية باحتياجاتها الصحية العاجلة وامداد الوقود .

ولليوم الثاني على التوالي يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة باستهداف المناطق والأحياء السكنية المكتظة حيث بلغ عدد الشهداء حتى الآن 13 شهيداً بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام، وسيدة تبلغ من العمر 23 عاماً، فيما أصيب 114 مواطن بجراح مختلفة.