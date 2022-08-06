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معروف: الاحتلال دمر 650 وحدة سكنية منذ بداية العدوان

06 آب / أغسطس 2022 02:50

غزة - الرأي:

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، إن عدوان الاحتلال الإسرائيلي في يومه الثاني على القطاع، خلف دماراً في 650 وحدة سكنية منها 45 وحدة أصبحت غير صالحة للسكن.

وأكد معرف في مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن عدوان الاحتلال ألحق الأضرار بالعديد من المؤسسات الأهلية بينها الإعلامية والحقوقية ومنازل المواطنين التي كان آخرها قصف أحد البنايات غرب مدينة غزة في انتهاك واضح للقوانين الدولية.

وشدد على أن الاحتلال بممارساته يضرب بعرض الحائط كل المواثيق الدولية، في امتداد للعدوان الذي استباح فيه كل أراضينا في القدس والضفة إضافة لجريمة الحصار في غزة، والعدوان الذي يقوم به الآن.

وأضاف: "عدوان الاحتلال يفاقم من الواقع الإنساني الصعب الذي يزداد صعوبة مع اغلاق المعابر ومنع وصول المساعدات الإنسانية لكافة الجهات التي تقدم الخدمات للمواطنين".

وأكد معروف أن منع ادخال الوقود ينذر بواقع انساني صعب ستكون له انعكاسات وتداعيات صعبة على كافة القطاعات والقطاعات الصحية والبلديات وغيرها.

وقال إن الطواقم الحكومية قامت برفع درجة الجهوزية واستنفار كافة طواقمها وخاصة في المستشفيات والبلديات، التي تحاول التقليل من التداعيات الكارثية الناجمة عن توقف امدادات الكهرباء.

وأشار معروف إلى أن الاحتلال يحاول بث روح الفرقة بين أبناء الشعب الفلسطيني، فهو يظن أن دماء أبناء الشعب الفلسطيني رخيصة ويستخدمها كوقود لانتخاباته.

ودعا المجتمع الدولي للتوقف عن التعامل بازدواجية، مؤكداً أن ذلك هو ما أوصل الاحتلال للتعامل بهذه الطريقة وارتكابه للجرائم والانتهاكات بحق الفلسطينيين.

 

 

 

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